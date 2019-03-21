Вопрос читателя: может ли работодатель оштрафовать работника?

«Хотелось бы узнать, имеет ли право работодатель оштрафовать работника по той или иной причине, если в трудовом договоре пункта о штрафе нет? Что делать в случае штрафа и куда обращаться, если работодатель вычитает сумму штрафа из зарплаты, ссылаясь на "такие правила" в фирме?"» - спросила читательница.

На вопрос ответила заведующая консультационной службой Трудовой инспекции Кайре Саареп:

«Штрафовать работников незаконно. Вносить соответствующие отметки в правила организации труда или иной документ нельзя. В Законе о трудовом договоре и Законе о долговом праве о правах и обязанностях сторон договора, а также об их ответственности сказано, что отклонение от договоренности в ущерб работнику ничтожно, за исключением случаев, когда возможность отклонения от договоренности в ущерб работнику предусмотрено законом.

Закон о трудовом договоре ограничивает ситуации, когда вынесение договорного штрафа оправдано. Договорной штраф допустим лишь при отказе приступить к работе или самовольном оставлении работы с целью прекратить трудовые отношения, в случае нарушения обязательства хранить тайну или нарушения договоров об ограничении конкуренции, а также при нарушении требований по трудовому здравоохранению и правил трудовой безопасности.

Вводимые работодателем правила организации труда должны согласовываться с действующим законодательством. Пункты правил, которые противоречат законам, с самого начала являются ничтожными и не подлежат исполнению. Работодатель правилами организации труда может только дополнить и уточнить данные ему законом права, а не учреждать новые. Если работодатель хочет пересчитать свои требования в соответствии с требованием работника о заработной плате, на это ему нужно получить согласие работника. Согласие должно быть или письменно (на бумажном носителе или электронным), или в форме, которую можно воссоздать письменно (например, электронное письмо).

Таким образом, введение ставок штрафов и удержание штрафов из зарплаты законным не является. У работника в такой ситуации возникает требование против работодателя о недополученной заработной плате.

В случае нарушения трудовых обязательств работника можно только предупредить или расторгнуть трудовой договор в особом порядке».