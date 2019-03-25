Широко шагают - штаны порвут: молодые люди Эстонии рассказали, чего ждут от будущих работодателей

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee опросил на двух самых популярных карьерных ярмарках (Intellektika и Võti Tulevikku) около тысячи молодых людей и выяснил, на каких условиях они готовы пойти на работу. Неожиданно выяснилось, что, вопреки распространенному на рынке труда представлению, стартап-культура и внеофисная работа вовсе не являются главными ключевыми словами, по которым молодой человек выбирает себе будущего работодателя.

«Появление на рынке труда новых поколений действительно меняет способы работы, однако в ходе последнего исследования выяснилось, что ожидания к работодателю по большей части совпадают с ожиданиями более старших поколений и для молодежи зарплата является самым важным фактором при выборе работы», - прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт.

«Молодежь хочет получать зарплату, которая обеспечит хорошее качество жизни, выполнять работу, которая ей интересна, и проводить рабочие часы в приятном коллективе», - добавил он.

Факторы, которые являются определяющими для молодежи при выборе работы

88% молодежи считают хорошую зарплату самым важным фактором при выборе своей первой работы с полной рабочей занятостью. При выборе работодателя размер зарплаты оказался в два раза важнее, чем возможность работать из домашнего офиса. За размером зарплаты следовало содержание работы, т.е. молодежь ожидает, чтобы работа их затрагивала, была интересной и предлагала сложные задачи. Третьим самым распространенным фактором при выборе будущего работодателя был приятный и заботливый коллектив – 80% сочли, что без хорошей команды они не пошли бы работать.

В ходе исследования также выяснилось, что молодежь хоть и предполагает равновесие между трудовой и частной жизнью, однако не ждет нефиксированного рабочего времени или работы только из домашнего офиса. С другой стороны, следует отметить, что гибкий график при выборе работы был важен почти для половины отвечавших. Таким образом, хотя возможность работать из домашнего офиса не играет первостепенной роли, гибкое рабочее время является важным для молодежи фактором, который мог бы повысить удовлетворенность и продлить стаж работы у одного работодателя.

Кроме того, 76% молодежи в качестве важного фактора указали качество управления – ожидается, что руководитель будет справедливым и мотивирующим.

Стартапы не привлекают

Всего 14% молодежи хотели бы, чтобы их первым работодателем был быстро развивающийся стартап. Кроме того, молодежь побаивается ответственной работы в качестве своего первого места работы и предпочла бы не нести серьезную ответственность. Для молодежи не имела первостепенного значения и возможность работать в международном коллективе, при выборе работодателя этот фактор был важен всего для четверти отвечавших.

Треть молодежи желает получать зарплату больше среднего уровня по Эстонии