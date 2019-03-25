Широко шагают - штаны порвут: молодые люди Эстонии рассказали, чего ждут от будущих работодателей

В результате исследования, организованного в рамках крупнейших в Эстонии карьерных ярмарок, выяснилось, чего ожидает от работодателей молодежь, которая войдет в ближайшие годы на рынок труда, и какую зарплату она желает получать. В частности, выяснилось, что девушки рассчитывают на гораздо более скромную зарплату, чем юноши.
Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee опросил на двух самых популярных карьерных ярмарках (Intellektika и Võti Tulevikku) около тысячи молодых людей и выяснил, на каких условиях они готовы пойти на работу. Неожиданно выяснилось, что, вопреки распространенному на рынке труда представлению, стартап-культура и внеофисная работа вовсе не являются главными ключевыми словами, по которым молодой человек выбирает себе будущего работодателя.
«Появление на рынке труда новых поколений действительно меняет способы работы, однако в ходе последнего исследования выяснилось, что ожидания к работодателю по большей части совпадают с ожиданиями более старших поколений и для молодежи зарплата является самым важным фактором при выборе работы», - прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт.
«Молодежь хочет получать зарплату, которая обеспечит хорошее качество жизни, выполнять работу, которая ей интересна, и проводить рабочие часы в приятном коллективе», - добавил он.
Факторы, которые являются определяющими для молодежи при выборе работы
88% молодежи считают хорошую зарплату самым важным фактором при выборе своей первой работы с полной рабочей занятостью. При выборе работодателя размер зарплаты оказался в два раза важнее, чем возможность работать из домашнего офиса. За размером зарплаты следовало содержание работы, т.е. молодежь ожидает, чтобы работа их затрагивала, была интересной и предлагала сложные задачи. Третьим самым распространенным фактором при выборе будущего работодателя был приятный и заботливый коллектив – 80% сочли, что без хорошей команды они не пошли бы работать.
В ходе исследования также выяснилось, что молодежь хоть и предполагает равновесие между трудовой и частной жизнью, однако не ждет нефиксированного рабочего времени или работы только из домашнего офиса. С другой стороны, следует отметить, что гибкий график при выборе работы был важен почти для половины отвечавших. Таким образом, хотя возможность работать из домашнего офиса не играет первостепенной роли, гибкое рабочее время является важным для молодежи фактором, который мог бы повысить удовлетворенность и продлить стаж работы у одного работодателя.
Кроме того, 76% молодежи в качестве важного фактора указали качество управления – ожидается, что руководитель будет справедливым и мотивирующим.
Стартапы не привлекают
Всего 14% молодежи хотели бы, чтобы их первым работодателем был быстро развивающийся стартап. Кроме того, молодежь побаивается ответственной работы в качестве своего первого места работы и предпочла бы не нести серьезную ответственность. Для молодежи не имела первостепенного значения и возможность работать в международном коллективе, при выборе работодателя этот фактор был важен всего для четверти отвечавших.
Треть молодежи желает получать зарплату больше среднего уровня по Эстонии
Ожидаемая молодежью зарплата и раньше была острой темой. Свежее исследование показывает, что картина здесь пестрая, особенно, если сравнивать ожидания юношей и девушек. Напомним, что средняя брутто-зарплата в 2018 году в Эстонии составляла 1310 евро. Согласно опросу, за зарплату меньше средней по Эстонии готовы работать немногим менее половины (44%) отвечавших молодых людей. Близкую к средней зарплату желает получать 21% молодежи, более трети молодежи хотели бы получать зарплату выше средней. Более десятой части отвечавших (14%) уже на своей первой работе с полной рабочей занятостью желает зарабатывать брутто-зарплату более 2000 евро.
У молодых мужчин и женщин существует большой разрыв в отношении ожидаемой зарплаты. Если 27% женщин ожидают на своей первой должности с полным рабочим временем брутто-зарплату не более 1000 евро, то среди молодых мужчин с такой зарплатой согласны всего 13%. Кроме того, каждый пятый молодой мужчина на своей первой работе с полной рабочей занятостью хотел бы получать брутто-зарплату в размере 2000 евро – среди женщин такие амбициозные ожидания были всего у 9%.
Исследование ожиданий молодежи на рынке труда было проведено на крупнейших карьерных ярмарках Эстонии – проходившей в Таллинне ярмарке Võti Tulevikku 2019 и проходившей в Тарту ярмарке Intellektika 2019. В исследовании участвовало около тысячи молодых людей моложе 25 лет.
Таблица 1. Качества, которыми обязательно должен обладать будущий работодатель и при отсутствии которых молодой человек работать к нему не пойдет.
1.
Хорошая оплата труда / зарплата
88%
2.
Работа должна быть интересной и предлагать сложные задачи
84%
3.
Команда должна быть приятной и заботливой
82%
4.
Работа должна оставлять время и для личной жизни
78%
5.
Руководитель должен быть справедливым и мотивирующим
76%
6.
На предприятии должна быть возможность сделать карьеру
63%
7.
Работодатель не должен иметь плохую репутацию или быть нечестным
62%
8.
Должен ощущать, что работаю во имя важной цели
53%
9.
Рабочее время не должно быть слишком строго фиксированным
48%
10.
Возможность время от времени работать из домашнего офиса
44%
11.
Предприятие могло бы быть международным и предлагать возможность работать за рубежом
35%
12.
Работа должна быть связана с каким-либо моим хобби
35%
13.
Желаю работать в международной команде
24%
14.
Я должен иметь возможность нести ответственность за серьезные дела
15%
15.
Работодателем мог бы быть быстро развивающийся стартап
14%
Таблица 2. Какую зарплату желает получать молодежь на своей первой должности с полной рабочей занятостью?
800 евро или немного меньше
4%
801-1000 евро
18%
1001-1200 евро
22%
1201-1400 евро
21%
1401-1600 евро
13%
1601-2000 евро
11%
2001-2500 евро
6%
2501-3000 евро
3%
3001 евро или больше
5%
Таблица 3. Ожидаемая зарплата мужчины vs женщины
Мужчины
Женщины
800 евро или немного меньше
2%
5%
801-1000 евро
11%
22%
1001-1200 евро
19%
24%
1201-1400 евро
23%
19%
1401-1600 евро
13%
12%
1601-2000 евро
12%
9%
2001-2500 евро
8%
4%
2501-3000 евро
4%
2%
3001 евро или больше
8%
3%