Присадка к топливу взвинтит цены на бензин

С понедельника у продающихся на заправках бензина и дизельного топлива увеличатся объемы биодобавок, что принесет с собой повышение цен и новые маркировки. Кроме того, новинка потребует внимательности от владельцев старых автомобилей, поскольку не всем машинам подходит дружественное по отношению к природе, то есть содержащее большее количество этанола топливо, пишет Postimees.
Эстония - последняя страна Европейского союза, которая начала внедрять добавление биоприсадок, что принесло первые изменения в мае прошлого года, когда, согласно закону, литр моторного бензина и дизельного топлива стал обязан содержать в себе как минимум 3,1 процента биотоплива. В понедельник будет сделан следующий шаг, в результате которого литр 95 бензина должен будет содержать 6,4 процента биотоплива, то есть этанола, а дизельное топливо – семь процентов биокомпонента FAME. Изменение произойдет не со дня, для достижения цели законом предусмотрен месячный буфер.
Руководитель сети заправок Alexela Алан Вахт пояснил, что с понедельника подакцизное топливо, конечно, должно уже иметь большие объемы биодобавок, но, поскольку сначала продается имеющийся в запасах товар, то потребуется время, чтобы все продающееся топливо начало на сто процентов отвечать критериям биотоплива.
Этанол принесет повышение цен
Вахт подсчитал, что большее содержание этанола означает и повешение цен для потребителя. А именно, ценность этанола, как топлива, на 34 процента ниже, чем бензина: «Исходя из этого, если добавить в бензин какое-то количество этанола, в итоге снизится ценность литра, как топлива».
Прежде всего, цена этанола и бензина зависит от цен на мировом рынке. Например, в прошлом году биоэтанол не оказал влияния на повышение цен на топливо, но в целом биотопливо было дороже ископаемого топлива. Вахт в своем блоге предрекает, что изменение будет сопровождаться повышением цен на литр топлива на несколько центов.
«Дорогой этанол поднимет цену на литр топлива еще на 1,1 цента. Кроме того, в литре бензина снизится содержание энергии, то есть ее ценность, как топлива, на 3,2 процента, что, в свою очередь, принесет дополнительное увеличение расходов на топливо. Скрытый финансовый расход, исходящий из увеличения расходов на топливо при этом достигнет уже 4,3 цента за литр. Это означает, что если платить за бензин на заправке 1,34 евро за литр, то реальная цена литра бензина составит 1,382 цента», - объяснил он.
Министерство экономики и коммуникаций с этим утверждением несогласно. Готовя законопроект об увеличении биотоплива, министерство оценило, что при добавлении биотоплива в первый год влияние на цену моторного бензина может составить до 0,5 цента за литр, а в случае дизельного топлива до 1,5 цента за литр.
«Но нужно отметить, что цены как на биотопливо, так и на моторный бензин и дизельное топливо зависят от ситуации на мировом рынке, поэтому добавления обязательства не обязательно должно спровоцировать повышение цен. Так, например, в 2015 году цена на этанол была достаточно низкой, чтобы добавить его в моторный бензин в объеме пяти процентов, в результате чего была закуплена смесь качественного моторного бензина и биотоплива по более низкой цене, чем обычный бензин», - подчеркнуло министерство.
Увеличение доли этанола не повлияет на состав 98 бензина. А именно, по закону, биотопливо в 98 моторном бензине содержаться не обязано, да и продавцы не торопятся его туда добавлять, чтобы на рынке был один товар, который не содержит биодобавки. Таким образом, можно считать, что изменение цены на 98 бензин не поднимет, но Вахт считает иначе.
«Клиент, конечно, может подумать, что если с биодобавкой цена на 95 бензин поднимется, то он может выйти на тот же уровень, что и 98 бензин, если даже не обойти его, но я считаю, что разница в цене никуда не исчезнет, или даже станет больше. Если сейчас 98 бензин стоит на пять центов дороже, то в будущем разница в цене может достичь шести-семи центов», - сказал он.
Причина, по словам Вахта, в том, что если бы цены на 98 и 95 бензин были одинаковыми, то люди перешли бы на 98 бензин и в таком случае цель государства – снизить выбросы СО2 - остались бы недостигнутыми. «В таком случае, государство будет пересматривать свое решение – оставить ли 98 неприкосновенным бензином, или не остается другого выхода, как если к 95 добавляется этанол, то повышается цена и 98 бензина», - сказал Вахт.
На заправках изменится маркировка
Продавцы топлива по закону обязаны отдельно маркировать на заправках знаком Е10 моторный бензин, в котором содержится больше пяти процентов этанола. Таким образом, после месячного буферного периода, то есть, как минимум к 1 мая продавцы должны оснастить все заправочные аппараты и топливные пистолеты информацией о доле биокомпонента в моторном топливе.
Вахт сказал, что вероятнее всего на топливо Е10 успеют перейти раньше начала мая: «Я сам предполагаю, что где-то с середины апреля в текущем режиме будет происходить изменение маркировки». Таким образом, у 95 бензина появится маркировка Е10, у дизельного топлива – маркировка В7 и у 98 бензина – Е5. «Важно помнить, что по закону 98 бензин является топливом без биодобавок, то есть он не должен содержать этанол, но поскольку общеевропейская маркировка не позволяет обозначить его Е0, то используется маркировка Е5, то есть оно содержит этанол в объемах до пяти процентов. В действительности, продавцы не обязаны добавлять этанол в 98 бензин и скорее воздерживаются от этого», - сказал Вахт.
Это в свою очередь означает, что исчезнет старая маркировка. 95, 98 и D останутся, к ним просто добавляются новые обозначения биосодержания. «Идея в том, что если мы в Эстонии привыкли к слову „diisel“, то во многих странах используется слов „gasoil“, а теперь создана общая маркировка, которую будут приклеивать на крышку топливного бака», - объяснил Вахт.
Моторный бензин Е10 подходит всем новым автомобилям, а вот у старых могут возникнуть проблемы и их собственникам придется использовать 98 бензин, который не содержит этанола. Если залить бензин с большим содержанием этанола в машину, которой он не подходит, это не означает, что машина тут же сломается, или придется выкачивать бензин из бака. Но все же советуется наполнять бак подходящим машине топливом.
«Этанол будет грызть резину и если в старых машинах, с бензиновыми двигателями в топливной системе использовались резиновые детали, то этанол будет их грызть и машина однажды сломается. Это – проблема этанола. Новые машины построены таким образом, что они устойчивы к этанолу. Я не форсировал бы эту проблему, поскольку тема биоприсадок актуальна с середины 2000-х годов, и мы являемся самой последней страной ЕС, которая переходит на биотопливо. В остальном мире через это уже прошли, и проблем не возникло», - объяснил Вахт.
Силлат: дорогое топливо – это немного политический популизм
Руководитель Союза предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат сказал, что хотя более дружественное по отношению к природе топливо важно, ему переход на новый, более дорогой и богатый на этанол бензин (Е10) кажется политическим популизмом: «Вся эта биотема – немного политический популизм». Силлат ссылается на то, что хотя Европейский союз придает большое значение охране природы, мы все же составляем всего лишь одну шестую часть всего мира: «Если весь остальной мир радостно загрязняет дальше, то какая от этого польза?»
И все же, сам по себе такой шаг он считает очень важным – передать детям и внукам как можно более чистый мир: «Я не спорю с принципом, но многие методы для его достижения вызывают вопросы». Он привел пример, что если этанол производят из сельхозкультур, предназначенных для питания, то это в свою очередь может вызвать в какой-то части мира проблему с нехваткой еды.
Требование о биодобавках пришло к нам из Европейского союза, причем, Эстония является последней страной, которая на них переходит. Поэтому Силлат считает более высокую цену бензина Е10 – ценой свободы: «Когда мы вышли из единого союза (Советского союза), то там были ограничения. Не стоит думать, что в другом союзе (Европейском союзе, таких ограничений нет».
И все же Силлат считает это нормальным ходом вещей: «Так, что мы никуда не входим, в нынешнем глобализирующемся мире не получится. Поэтому мы должны все же более-менее исполнять поступающие из Европы требование». Он добавил, что в действительности переход на Е10 намного проще контролировать европейским органам.
У людей возникает много вопросов: каким маркам и моделям автомобилей новый бензин Е10 подходит, и каким нет. И хотя AMTEL опубликовал по этому поводу детальный обзор, Силлат привет некоторые правила, из которых нужно исходить. «Для новых моторов с впрыскиванием это топливо подходит, а для моторов с карбюраторами может не подойти». Обобщенно это означает, что Е10 должен подойти всем машинам, произведенным после 2000 года, хотя есть некоторые исключения (их AMTEL приводит в обзоре – ред.). В то же время, самые новые машины, а также спортивные машины, так и так используют 98 бензин, а потому их данное изменение особо не касается.
Леннарт Рууда