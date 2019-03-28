Присадка к топливу взвинтит цены на бензин

Силлат: дорогое топливо – это немного политический популизм

Арно Силлат ФОТО: Liis Treimann

Руководитель Союза предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Арно Силлат сказал, что хотя более дружественное по отношению к природе топливо важно, ему переход на новый, более дорогой и богатый на этанол бензин (Е10) кажется политическим популизмом: «Вся эта биотема – немного политический популизм». Силлат ссылается на то, что хотя Европейский союз придает большое значение охране природы, мы все же составляем всего лишь одну шестую часть всего мира: «Если весь остальной мир радостно загрязняет дальше, то какая от этого польза?»

И все же, сам по себе такой шаг он считает очень важным – передать детям и внукам как можно более чистый мир: «Я не спорю с принципом, но многие методы для его достижения вызывают вопросы». Он привел пример, что если этанол производят из сельхозкультур, предназначенных для питания, то это в свою очередь может вызвать в какой-то части мира проблему с нехваткой еды.

Требование о биодобавках пришло к нам из Европейского союза, причем, Эстония является последней страной, которая на них переходит. Поэтому Силлат считает более высокую цену бензина Е10 – ценой свободы: «Когда мы вышли из единого союза (Советского союза), то там были ограничения. Не стоит думать, что в другом союзе (Европейском союзе, таких ограничений нет».

И все же Силлат считает это нормальным ходом вещей: «Так, что мы никуда не входим, в нынешнем глобализирующемся мире не получится. Поэтому мы должны все же более-менее исполнять поступающие из Европы требование». Он добавил, что в действительности переход на Е10 намного проще контролировать европейским органам.

У людей возникает много вопросов: каким маркам и моделям автомобилей новый бензин Е10 подходит, и каким нет. И хотя AMTEL опубликовал по этому поводу детальный обзор, Силлат привет некоторые правила, из которых нужно исходить. «Для новых моторов с впрыскиванием это топливо подходит, а для моторов с карбюраторами может не подойти». Обобщенно это означает, что Е10 должен подойти всем машинам, произведенным после 2000 года, хотя есть некоторые исключения (их AMTEL приводит в обзоре – ред.). В то же время, самые новые машины, а также спортивные машины, так и так используют 98 бензин, а потому их данное изменение особо не касается.

Леннарт Рууда