Пт, 29.03.2019
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В Кремле прокомментировали предстоящий визит президента Эстонии в Москву

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Дмитрий Песков.

ФОТО: Sergey Guneev/Sputnik/Scanpix

Президент России Владимир Путин на данный момент не планировал встречаться с главой Эстонии Керсти Кальюлайд во время ее визита в Москву, но исключать возможности такой встречи нельзя. Об этом в пятницу, 29 марта, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Rus.err.

"Пока не было никаких инициатив со стороны наших эстонских визави, поэтому в плане пока каких-либо встреч не значится. Но, посмотрим, время еще есть", - сказал Песков.

Как ранее сообщал Rus.Postimees, президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет находиться 18 апреля с рабочим визитом в Москве, где откроет прошедшее реновацию историческое здание посольства Эстонии.

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