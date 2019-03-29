В Кремле прокомментировали предстоящий визит президента Эстонии в Москву

Президент России Владимир Путин на данный момент не планировал встречаться с главой Эстонии Керсти Кальюлайд во время ее визита в Москву, но исключать возможности такой встречи нельзя. Об этом в пятницу, 29 марта, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Rus.err.