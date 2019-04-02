Экке Лайнсалу: это просто позор, как людей терроризируют на рынке труда в Эстонии

На презентации Экке Лайнсалу сказал, что писал эту книгу с большой скоростью и энергией, поэтому написал очень быстро. Идея у него возникла, когда он наблюдал, как его знакомая, очень старательный и пунктуальный сотрудник, отправилась просить прибавку к зарплате и получила от работодателя ответ, что денег нет.

«Она действительно отличная сотрудница, которая выполняет рабочие задания со скрупулезной точностью. С течением времени ее нагрузка удвоилась. Зачастую ее рабочий день не заканчивался раньше восьми или половины девятого, - рассказывает Лайнсалу. - На самом деле людей в прямом смысле терроризируют на рынке труда. Особенно женщин. Это является позором и приводит к возникновению депрессии».

Поскольку речь идет о крупном международном концерне, Лайнсалу изучил в интернете, какой оборот у этого предприятия и узнал, что что-то не так, поскольку речь идет об очень успешной компании. «У меня в глазах потемнело. Я сел за компьютер и написал первые две главы».

Разговаривая со знакомыми и выслушивая разные страшные истории, Лайнсалу обнаружил, что гнев сделал из него продуктивного писателя. «Я думаю, что эта книга прямолинейна, практична и мрачна», - представил он свою работу.

Если верить названию книги, с помощью наемного труда можно стать богатым. Но Лайнсалу отмечает, что все-таки богатство понятие относительное. «Действительно, в топ миллиардеров списка Äripäev не попасть. Но в этом ли на самом деле цель? Нет. На самом деле цель в том, чтобы мы не делали выбор под принуждением. Чтобы мы не оставались на работе, где нам диктуют нечеловеческие условия труда и платят такую зарплату, которая абсолютно не отражает наш реальный вклад в дело».

Глядя на статистику, Лайнсалу сделал вывод, что зарплата нового сотрудника в среднем на 26 процентов выше, чем у того, кто проработал уже около пяти лет. Учитывая то, как тяжело найти новых работников и как затратна вербовка, так не должно быть. Также постоянно растут цены, поэтому, по словам Лайнсалу, правильнее говорить не о росте зарплаты, а о ее корректировке.

«Если вашу зарплату до сих пор не корректировали в соответствии с индексом удорожания жизни, это последний шанс пойти и поговорить. И не сдавайтесь, - говорит Лайнсалу. - Эти деньги, возможно, всего в пяти минутах от вас».

Перед тем, как просить прибавку, следует основательно подготовиться к беседе. Как это сделать, Лайнсалу учит в своей книге. Если эти советы правильно применить, по его словам, с большой вероятностью можно добиться желаемого результата. «Говоря другими словами, пассивность в жизни — это преступление против самого себя, своей семьи, кошелька, уровня жизни, здоровья, нервов. Нельзя себя переоценивать в финансовом плане, но и мы не должны себя недооценивать».

Как справиться со страхом?

По словам Экке Лайнсалу, страх перед тем, чтобы пойти просить зарплату, - обычное явление. Во-первых, эстонцы сами по себе застенчивые, а также нас растят с пониманием, что нельзя ничего просить у других, поскольку это стыдно. Также люди боятся отрицательного ответа, боятся, что их посчитают жадными, и боятся увольнения.

«Эти страхи в большинстве случаев безосновательные Страх на самом деле только в вашей голове. Конечно, у нас есть эти страхи — страх пойти и попросить, страх общаться с посторонним человеком и так далее. Но если вы не спросите, ответ будет всегда нет. Если спросите, возможно, ответ будет да, а, возможно, и нет. Но я бы сказал так, что переговоры начинаются тогда, когда вам ответили нет», - говорит он.