Вт, 2.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Экке Лайнсалу: это просто позор, как людей терроризируют на рынке труда в Эстонии

Экке Лайнсалу: это просто позор, как людей терроризируют на рынке труда в Эстонии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Известный консультант по продажам Экке Лайнсалу 1 апреля в Apollo в торговом центре Solaris представил свою книгу «Palgatööga rikkaks», в котором он учит осознавать свою ценность и требовать соответствующую работе зарплату, пишет Apollo Raamatuportaal.

На презентации Экке Лайнсалу сказал, что писал эту книгу с большой скоростью и энергией, поэтому написал очень быстро. Идея у него возникла, когда он наблюдал, как его знакомая, очень старательный и пунктуальный сотрудник, отправилась просить прибавку к зарплате и получила от работодателя ответ, что денег нет.

«Она действительно отличная сотрудница, которая выполняет рабочие задания со скрупулезной точностью. С течением времени ее нагрузка удвоилась. Зачастую ее рабочий день не заканчивался раньше восьми или половины девятого, - рассказывает Лайнсалу. - На самом деле людей в прямом смысле терроризируют на рынке труда. Особенно женщин. Это является позором и приводит к возникновению депрессии».

Поскольку речь идет о крупном международном концерне, Лайнсалу изучил в интернете, какой оборот у этого предприятия и узнал, что что-то не так, поскольку речь идет об очень успешной компании. «У меня в глазах потемнело. Я сел за компьютер и написал первые две главы».

Разговаривая со знакомыми и выслушивая разные страшные истории, Лайнсалу обнаружил, что гнев сделал из него продуктивного писателя. «Я думаю, что эта книга прямолинейна, практична и мрачна», - представил он свою работу.

Если верить названию книги, с помощью наемного труда можно стать богатым. Но Лайнсалу отмечает, что все-таки богатство понятие относительное. «Действительно, в топ миллиардеров списка Äripäev не попасть. Но в этом ли на самом деле цель? Нет. На самом деле цель в том, чтобы мы не делали выбор под принуждением. Чтобы мы не оставались на работе, где нам диктуют нечеловеческие условия труда и платят такую зарплату, которая абсолютно не отражает наш реальный вклад в дело».

Глядя на статистику, Лайнсалу сделал вывод, что зарплата нового сотрудника в среднем на 26 процентов выше, чем у того, кто проработал уже около пяти лет. Учитывая то, как тяжело найти новых работников и как затратна вербовка, так не должно быть. Также постоянно растут цены, поэтому, по словам Лайнсалу, правильнее говорить не о росте зарплаты, а о ее корректировке.

«Если вашу зарплату до сих пор не корректировали в соответствии с индексом удорожания жизни, это последний шанс пойти и поговорить. И не сдавайтесь, - говорит Лайнсалу. - Эти деньги, возможно, всего в пяти минутах от вас».

Перед тем, как просить прибавку, следует основательно подготовиться к беседе. Как это сделать, Лайнсалу учит в своей книге. Если эти советы правильно применить, по его словам, с большой вероятностью можно добиться желаемого результата. «Говоря другими словами, пассивность в жизни — это преступление против самого себя, своей семьи, кошелька, уровня жизни, здоровья, нервов. Нельзя себя переоценивать в финансовом плане, но и мы не должны себя недооценивать».

Как справиться со страхом?

По словам Экке Лайнсалу, страх перед тем, чтобы пойти просить зарплату, - обычное явление. Во-первых, эстонцы сами по себе застенчивые, а также нас растят с пониманием, что нельзя ничего просить у других, поскольку это стыдно. Также люди боятся отрицательного ответа, боятся, что их посчитают жадными, и боятся увольнения.

«Эти страхи в большинстве случаев безосновательные Страх на самом деле только в вашей голове. Конечно, у нас есть эти страхи — страх пойти и попросить, страх общаться с посторонним человеком и так далее. Но если вы не спросите, ответ будет всегда нет. Если спросите, возможно, ответ будет да, а, возможно, и нет. Но я бы сказал так, что переговоры начинаются тогда, когда вам ответили нет», - говорит он.

Большинство людей, по словам Лайнсалу, не знают, что «денег нет» на самом деле всего лишь отговорка и хотя в Эстонии есть прилежные работодатели, но и много болванов, которые считают, что их прибыль должна зарабатываться за счет низкооплачиваемой рабочей силы. Поэтому работнику следует всегда учитывать, что его работу всегда хотят купить за меньшие деньги.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ