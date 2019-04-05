Пт, 5.04.2019
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  • Чудо! Пропавшая полгода назад в Omniva ценная посылка нашлась после статьи в Postimees

Чудо! Пропавшая полгода назад в Omniva ценная посылка нашлась после статьи в Postimees

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Прибор для измерения рыболовных сетей, принадлежавший Инспекции охраны окружающей среды и стоивший 2500 евро, исчез вместе с загадочным курьером. Omniva свою вину отрицает.

ФОТО: Urmas Luik

Пропавшая почти полгода назад посылка Инспекции охраны окружающей среды нашлась сразу после того, как Postimees написал о случившемся. До того Omniva жестко стояла на своем – якобы посылка никогда не попадала в руки представителей почтовой фирмы.

Вчера Postimees рассказал о том, как летом прошлого года Инспекция охраны окружающей среды пыталась отправить на бельгийский завод-производитель для калибровки ценный прибор, но до адресата он так и не дошел. Прибор, предназначенный для измерения ячеек рыбацких сетей, стоит 2500 евро и Omniva отказывалась платить компенсацию.

Инспекция объяснила, что курьер приехал на место и забрал посылку. Omniva ответила, что передача посылки не зарегистрирована, то есть, ее нет у госпредприятия.

Началась продолжительная переписка, в которой вопросов осталось больше, чем ответов. Инспекция уже смирилась с потерей, но…

«У СМИ все же есть сила. Поступила удивительная новость о том, что мы получим свой прибор назад, и нам не придется покупать новый. Omniva нашла его у себя», - сообщила сегодня пресс-секретарь Инспекции охраны окружающей среды Лейли Тууль.

«Посылку нашли благодаря опубликованной в Postimees фотографии, которой у нас раньше не было. Жаль, что в ходе расследования мы сами не догадались попросить фото содержимого посылки», - сказал руководитель по связям с общественностью Omniva Маттиас Кайв.

Он объяснил, что в свете обнаружения посылки теперь стало ясно, что курьер ее все же забрал, но по неустановленным причинам она попала в Omniva без указания адресата, не было и отметки о передаче посылки.

«Мы пришли к выводу, что если посылка клиента пропала, самое лучше опознавать ее при помощи фотографии», - признал Кайв.

Omniva объяснила, что из-за переезда центра логистики процессы приходится уточнять и адаптировать.

«Теперь обработка посылок без данных происходит  иначе, а на основании запросов возможно лучше проверять наличие посылки»,- сказал он.

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