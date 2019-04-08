Äripäev: Россия предъявит Эстонии иск на несколько миллионов евро

Как ранее писал Postimees, одним из виновников железнодорожной аварии под Омском российские чиновники считают вагон, отремонтированный в тапаских депо Operail (бывший EVR Cargo). Напомним, в начале декабря на границе Тюменской и Омской областей сошел с рельсов поезд, который, как утверждается, перевозил военную технику, из 34 вагонов семь подлежат списанию, девять нуждаются в капитальном ремонте.

Российская следственная комиссия пришла к первоначальному выводу, что одной из причин аварии стал входивший в ранее проехавший в том же месте состав вагон Operail, одна колесная пара которого соскочила с рельсов и ехала так на протяжении девяти километров. Это, в свою очередь, разрушило пути, в результате чего поезд с военной техникой завалился набок. В протоколе указывается на системную ошибку в качестве ремонта, осуществляемого в тапаских депо Operail.

По словам руководителя Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, они пока не получили никакого требования, то же подтвердил и представитель транспортной компании Operail Рауль Тоомсалу.