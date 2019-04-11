Новое ИТ-решение упростит процедуру лишения водительских прав тяжелобольных

Сейчас семейные врачи выдают людям младше 65 лет медсправку сроком на десять, а водителям более старшего возраста на пять лет.

В очередном выпуске передачи «Красная секунда» глава Союза семейных врачей Ле Валликиви заявила, что за столь длительный период здоровье человека может кардинально измениться не в лучшую сторону. «Плохо то, что если человек попадает в больницу и у него могут быть противопоказания к вождению автомобиля, эта информация автоматически не означает, что он не сможет сесть за руль машины», - сказала Валликиви.

По словам Валликиви справку о состоянии здоровья можно приостановить лишь в том случае, если инициатива исходила от самого человека, который заполнил соответствующие документы.

В Министерстве социальных дел Postimees сообщили, что в настоящее время врач извещает человека о медицинских противопоказаниях к управлению транспортным средством, а затем эта информация загружается в инфосистему вместе с диагнозом. Доступ к этой информации имеет и проводящий медосмотр врач.

В то же время семейные врачи не могут досконально изучать истории болезни всех своих пациентов, поэтому возможным решением данной проблемы должно стать технологическое решение.

В Минсоцдел подтвердили, что планируется создать ИТ-решение, когда в случае диагноза, не позволяющего человеку садиться за руль транспортного средства, семейный врач будет видеть эту информацию. Об этом будет иметься специальная пометка. Также будет реализован обмен данными с Департаментом шоссейных дорог, если возникнет необходимость приостановить действие водительских прав.

Начало разработки системы намечено на 2019 год, а в течение 2020 года планируется постепенное подключение к системе представляющих медуслуги учреждений. Полноценный запуск системы может произойти в 2021 году.