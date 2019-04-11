Новое ИТ-решение упростит процедуру лишения водительских прав тяжелобольных

Уже в этом году в Эстонии планируется начать разработку ИТ-решения, с помощью которого у водителей, у которых при продлении срока действия медсправки фиксируется значительное ухудшение состояние здоровья, можно был бы преждевременно отбирать водительские права, чтобы человек больше не смог оказаться за рулем транспортного средства.
Сейчас семейные врачи выдают людям младше 65 лет медсправку сроком на десять, а водителям более старшего возраста на пять лет.
В очередном выпуске передачи «Красная секунда» глава Союза семейных врачей Ле Валликиви заявила, что за столь длительный период здоровье человека может кардинально измениться не в лучшую сторону. «Плохо то, что если человек попадает в больницу и у него могут быть противопоказания к вождению автомобиля, эта информация автоматически не означает, что он не сможет сесть за руль машины», - сказала Валликиви.
По словам Валликиви справку о состоянии здоровья можно приостановить лишь в том случае, если инициатива исходила от самого человека, который заполнил соответствующие документы.
В Министерстве социальных дел Postimees сообщили, что в настоящее время врач извещает человека о медицинских противопоказаниях к управлению транспортным средством, а затем эта информация загружается в инфосистему вместе с диагнозом. Доступ к этой информации имеет и проводящий медосмотр врач.
В то же время семейные врачи не могут досконально изучать истории болезни всех своих пациентов, поэтому возможным решением данной проблемы должно стать технологическое решение.
В Минсоцдел подтвердили, что планируется создать ИТ-решение, когда в случае диагноза, не позволяющего человеку садиться за руль транспортного средства, семейный врач будет видеть эту информацию. Об этом будет иметься специальная пометка. Также будет реализован обмен данными с Департаментом шоссейных дорог, если возникнет необходимость приостановить действие водительских прав.
Начало разработки системы намечено на 2019 год, а в течение 2020 года планируется постепенное подключение к системе представляющих медуслуги учреждений. Полноценный запуск системы может произойти в 2021 году.
Посвященный этой проблеме выпуск передачи "Красная секунда" можно посмотреть по данной ссылке.