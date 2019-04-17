Так что там с Ласнамяэ, нарывом и солидарностью?

В статье под названием «Противоречивая сага Иво Линна – вначале «Остановите Ласнамяэ!», а теперь «Давай Ласнамяэ!»» критикуется выступление эстонского певца на концерте «Песни общей Эстонии», состоявшемся в воскресенье на Певческом поле. Напомним, концерт прошел на нескольких языках, на нем звучали те самые идеи солидарности в обществе (межнациональной и не только), к которой так любит призывать премьер-министр. Его организаторы неоднократно подчеркивали, что концерт не был направлен против кого бы то ни было, скорее, он был организован в поддержку демократических принципов.

Однако EKRE, безусловно, воспринимает такого рода активизм как направленный против партии и ее сторонников и в данном случае критикует Иво Линна, певца Поющей революции за то, что его больше не беспокоит, что «по улицам бесцельно шатается мигрант», и «остановить Ласнамяэ он тоже больше не хочет, поскольку на концерте половина слушателей была именно из «нарыва на плитняковой поверхности»» (цитируется, соответственно, знаменитая песня времен Поющей революции «Поднимемся в горы», в припеве которой пелось «Остановите Ласнамяэ».