Так что там с Ласнамяэ, нарывом и солидарностью?

Пока премьер-министр Юри Ратас в 155-й раз смаковал слово «солидарность» и отделывался пустыми ответами на уже формальные, в общем, вопросы оппозиции, его новые союзники на сайте Uued Uudised вовсю демонстрировали ту степень солидарности, к которой, очевидно, готовы политики из EKRE.
В статье под названием «Противоречивая сага Иво Линна – вначале «Остановите Ласнамяэ!», а теперь «Давай Ласнамяэ!»» критикуется выступление эстонского певца на концерте «Песни общей Эстонии», состоявшемся в воскресенье на Певческом поле. Напомним, концерт прошел на нескольких языках, на нем звучали те самые идеи солидарности в обществе (межнациональной и не только), к которой так любит призывать премьер-министр. Его организаторы неоднократно подчеркивали, что концерт не был направлен против кого бы то ни было, скорее, он был организован в поддержку демократических принципов.
Однако EKRE, безусловно, воспринимает такого рода активизм как направленный против партии и ее сторонников и в данном случае критикует Иво Линна, певца Поющей революции за то, что его больше не беспокоит, что «по улицам бесцельно шатается мигрант», и «остановить Ласнамяэ он тоже больше не хочет, поскольку на концерте половина слушателей была именно из «нарыва на плитняковой поверхности»» (цитируется, соответственно, знаменитая песня времен Поющей революции «Поднимемся в горы», в припеве которой пелось «Остановите Ласнамяэ».
В принципе, в такого рода высказываниях EKRE нет ничего нового. Правда, возникает вопрос к премьер-министру Юри Ратасу: это так теперь следует понимать слово «солидарность»? Или во избежание некоторой напряженности в обществе следует игнорировать и намеренно смягчать всю ту ксенофобскую ересь, которую открыто продолжает пропагандировать Консервативная народная партия? Кажется, нам кто-то обещал изменение радикальной риторики? Или у нас теперь радикальным считается только задавание политикам острых вопросов в прямом эфире? Впрочем, такими темпами вскоре станет бессмысленно вообще задавать какие-либо вопросы: пока генератор пустых ответов работает на полную мощность, главный строитель солидарного общества продолжает бороться за его чистопородность. Впрочем, недовольным при случае дадут написать какой-нибудь диктант, все дружно порадуются оказанному им вниманию и побредут голосовать за все тех же. Ну а что, лица-то знакомые, симпатичные, а что сели не с теми – ну а что, бывает, где здесь те-то?