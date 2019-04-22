Фото читательницы: в Таллинне щетка автомойки разбила лобовое стекло и пробила крышу машины

Rus.Postimees 21 марта написал об инциденте на ласнамяэской автомойке Circle K. После этого в редакцию обратилась Виктория, машина которой в марте получила серьезные повреждения на мойке Circle K на улице Петроолеуми. «Я уже не первый раз мыла там машину. Мойка не обычная, а конвейерная. Купила билет, заехала на мойку. Но потом что-то пошло не так, – рассказывает Виктория. – Щетка начала давить на лобовое стекло. Все это случилось внезапно, в замкнутом пространстве, поэтому, конечно, у меня началась паника».

В итоге Виктория нажала на кнопку «Стоп» и появилась сотрудница Circle K. «Потом работники посмотрели по камерам и начали мне доказывать, что машина не стояла на нейтралке, – говорит она. – Во-первых, у меня не коробка автомат, а мануал. Во-вторых, она именно что стояла на нейтралке. Я почти шесть лет за рулем и не первый раз мыла там машину».

Менеджер автомоек Circle K Ян Оса подтвердил, что действительно 21 марта произошел инцидент на конвейерной мойке на улице Петроолеуми. «На видеозаписи видно, что после заезда на мойку клиент на Honda CRV заглушил мотор. Когда мойка заработала, как видно по записи, колеса автомобиля были заблокированы», – говорит Оса, уточняя, что в зависимости от марки и модели автомобиля может быть внедрен автоматический ручной тормоз при глушении мотора, но данная информация содержится в инструкции по эксплуатации машины.

«Конвейерная мойка на Петроолеуми отличается от наших обычных автоматических моек тем, что в автоматической автомобиль стоит на месте, а в конвейерной его везет специальная лента», – объясняет представитель Circle K.

Согласно инструкции по эксплуатации, на автомойке такого типа клиент должен:

ехать прямо левым передним колесом по конвейеру и остановиться, когда загорится красный свет;

оставить зажигание включенным и переключить коробку передач на нейтральную передачу (в случае автоматической коробки передач выберите положение N);

освободите ножной и ручной тормоза;

убедитесь, что руль не заблокирован, а колеса автомобиля до окончания мытья направлены прямо.

Инструкция на русском языке (касается только мойки на улице Петроолеуми). ФОТО: Circle K

Инструкция по использованию автомойки находится при въезде на мойку непосредственно вблизи двери. «Также мы установили при въезде на конвейерную мойку, вывеску с очередным предупреждением на эстонском и на русском языках о необходимости отпустить ножной и ручной тормоза», – говорит он.

Въезжая на автомойку, водитель соглашается с инструкцией по ее эксплуатации. «К сожалению, клиент проигнорировал предупреждение или недостаточно знает свой автомобиль, в результате чего линия конвейерной мойки пыталась передвинуть автомобиль с заблокированными колесами и из-за медленного передвижения автомобиль выпал из рабочего процесса мойки, – рассказывает Оса. – Фиксирующее автомобиль на линии колесико во время портальной мойки приподнимает тормозящий автомобиль, щетки упираются в лобовое стекло и от этого напора стекло разбивается. Водитель после этого завел мотор, на скорости въехал во впереди находящуюся щетку и разбил еще и крышу автомобиля». По его словам, также повреждения получил компонент автомойки – ведущий вал.

Оса заверил, что никаких неполадок в конвейерной мойке нет: «21 марта мойку на улице Петроолеуми посетило более 50 машин и все процессы мойки, за исключением этого одного клиента, прошли без сбоев».