Купил машину б/у за 25 000, она сразу сломалась: как в Эстонии обманывают покупателей старых автомобилей

По словам Силлата, точной цифры нет. «Я видел случай в Комиссии по потребительским спорам, когда подержанный автомобиль стоил 25 000 евро, то есть как машина в нормальном ценовом классе, однако стоило ему тронуться с места, как он начал тарахтеть и в пункт назначения так и не добрался», - привел он пример того, что даже при покупке дорогого подержанного автомобиля нет гарантий, что все будет работать идеально.

Чтобы не быть обманутым, Силлат советует сравнить стоимость автомобиля определенной модели на европейских автопорталах. Кроме того, по его словам, всегда стоит обращать внимание на продавца и пробить его имя в поисковиках. «Если он в черном списке, то не стоит надеяться, что вы станете единственным счастливчиком, которого не обманут», - сказал он.

«Еще одна циничная бизнес-модель заключается в том, что человеку разрешают вернуть бракованный автомобиль, но ему возвращают, например, только 90 процентов от суммы. Затем мошенник снова расставляет свои сети и ждет следующую жертву. Так он обогащается на пару сотен евро за раз», - привел пример Силлат.

Зарубежные подержанные автомобили попадают на один рынок с машинами местных жителей, начинается борьба за цены. По словам Силлата, привезенный из-за границы автомобиль может снизить стоимость местного в два-три раза. Он приводит в пример ситуацию, когда человек в течение 15 лет проехал на своей маленькой машине 100 000 километров. «Рыночная цена этой машины была примерно 5000 евро, - заметил он. - Тогда из Бельгии, Голландии или Германии ввезли такой же автомобиль, пробег которого был в пять раз больше. Мошенники скрутили показания одометра наполовину и выставили машину на продажу за 2000 евро». Такая ситуация загоняет в тупик местных продавцов, потому что и они вынуждены продавать машины дешевле себестоимости. «Он не может сбыть свою машину. Возможно, ему придется понизить цену до 2500 евро».