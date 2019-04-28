Зеленский — Путину: "Я бы не советовал соблазнять граждан Украины паспортами РФ"

"Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", — написал политик. Это его реакция на слова Владимира Путина о том, что в России думают над тем, чтобы упростить получение российского гражданства для всех украинцев.

"Мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, свободные СМИ и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека", - заявил Зеленский.

Избранный президент Украины добавил, что Украина готова предоставить украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов.

"В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", - заметил он.

Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам с Россией, но не на языке угроз, военного и экономического давления: полная нормализация отношений России и Украины возможна только после полной деоккупации Крыма и Донбасса.

"Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех»", - отметил он.