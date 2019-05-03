Канцлер юстиции предложит парламенту лишить Калева Калло иммунитета

Об этом говорится в письме, которое Мадизе в пятницу, 3 мая, направила спикеру Рийгикогу Хенну Пыллуасу, пишет rus.err.ee.

Сам Калло сказал ERR, что ему сложно комментировать или оценивать данную тему: "Все пройдет так, как это предусматривают законы".

Для лишения депутата неприкосновенности необходимо согласие большинства членов Рийгикогу.

Если парламент решит не лишать Калева Калло депутатской прикосновенности, то уголовное производство против него будет приостановлено, но есть вероятность, что оно будет продолжено после истечения срока полномочий члена Рийгикогу.

Как писал ранее Rus.Postimees, Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана.

Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвинен бывший политик Виллу Рейльян.

В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсера, но в его отношении делопроизводство прекратили по принципу оппортунитета.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.

Рейльян признал себя виновным, суд принял решение в его отношении в порядке договорного делопроизводства.