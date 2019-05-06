Город расторгнет сверхвыгодный договор аренды

Несколько арендаторов получили помещения в свое распоряжение по льготной цене, предусмотренной для занятий некоммерческой деятельностью, хотя у них нет видимых связей ни с одним НКО и с третьим сектором вообще.

После публикации статьи Postimees город обнаружил, что Вероника Родригес, арендующая площадь в 41 квадратный метр, по льготной цене в 1,65 евро за квадрат, предоставляла ее в пользование другому человеку. Коммерческая площадь находится в распоряжении другого собственника частично принадлежащей ей фирмы по найму персонала Fresh Job OÜ и ее руководителя Тыниса Тюви, там же прописана и IT-фирма Тюви Aura Group OÜ.

С одной стороны, в помещении, сдаваемой по льготной цене для НКО, действуют коммерческие фирмы, с другой – помещение пересдается в аренду другим лицам. Это не отвечает условиям договора, и, по словам кесклиннаского старейшины Владимира Света (Центристская партия), стало решающим при принятии решения. «Мы дадим им разумное время для принятия решения, и через некоторое время проведем новый конкурс», - сказал Свет.

Тюви сказал во вторник, что в понедельник они ходили обсуждать дело в районной управе, однако окончательное решение ему не известно. Письменного решения он пока не получал, поэтому не может прокомментировать, кажется ли оно ему справедливым.

Родригес ранее заявляла, что не была в курсе, что условием для льготной аренды является некоммерческая деятельность. Она подтвердила, что последним не занимается. «Мы получили это помещение на аукционе. Летом договор закончится, мы планировали его продлить», - сказала она, добавив, что понимает, почему в договоре об аренде конторы ее фирмы можно усмотреть риск коррупции, и что честно было бы назначить новую цену.

На ковер в районную управу был вызван и глава неоднократно упоминавшегося в ежегоднике КаПо НКО Центр информации по правам человека Алексей Семенов (Центристская партия), арендующий на первом и втором этажах помещение площадью 64 квадратных метра. Цена квадратного метра также была весьма льготной – 1,02 евро, т.е. чуть более 65 евро в месяц. На нижнем этаже на двери центра висит табличка MTÜ Minu Riik. Но ни у одного арендатора в этом доме нет права сдавать помещения в субаренду. В то же время Minu Riik признался Postimees, что Центр информации пересдал им помещения.

По словам Света, два НКО пояснили тот факт, что они делят помещения, сотрудничеством, а не запрещенной субарендой, хотя город рассматривает дело именно так. Таким образом, город еще раз выслушает аргументы арендаторов и примет решение в ближайшее время. «Если мы увидим, что речь идет о нарушении договора, но эта деятельность не искажает его сути, т.е. не происходит незаконного обогащения, очевидно, мы не будем расторгать его принудительно. Но за нарушением все же должно последовать наказание», - сказал он.

Если три недели назад глава интеграционного проекта Minu Riik Тойво Кева (Центристская партия) сказал Postimees, что у них нет договора с Центром информации по правам человека и об их деятельности им ничего не известно, то, по словам Света, стороны все же показали городу заключенный между ними письменный договор, пояснив, что они просто сотрудничают.