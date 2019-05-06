Город расторгнет сверхвыгодный договор аренды

В середине апреля Postimees писал об офисном здании на Келери, 8 в Кадриорге, где по сходной цене арендует помещения весьма пестрая компания. Адвокаты Sorainen, проанализировав договоры об аренде, заключенные с городом Таллинном, усмотрели в них необоснованные коммерческие преимущества и риск коррупции.
Несколько арендаторов получили помещения в свое распоряжение по льготной цене, предусмотренной для занятий некоммерческой деятельностью, хотя у них нет видимых связей ни с одним НКО и с третьим сектором вообще.
После публикации статьи Postimees город обнаружил, что Вероника Родригес, арендующая площадь в 41 квадратный метр, по льготной цене в 1,65 евро за квадрат, предоставляла ее в пользование другому человеку. Коммерческая площадь находится в распоряжении другого собственника частично принадлежащей ей фирмы по найму персонала Fresh Job OÜ и ее руководителя Тыниса Тюви, там же прописана и IT-фирма Тюви Aura Group OÜ.
С одной стороны, в помещении, сдаваемой по льготной цене для НКО, действуют коммерческие фирмы, с другой – помещение пересдается в аренду другим лицам. Это не отвечает условиям договора, и, по словам кесклиннаского старейшины Владимира Света (Центристская партия), стало решающим при принятии решения. «Мы дадим им разумное время для принятия решения, и через некоторое время проведем новый конкурс», - сказал Свет.
Тюви сказал во вторник, что в понедельник они ходили обсуждать дело в районной управе, однако окончательное решение ему не известно. Письменного решения он пока не получал, поэтому не может прокомментировать, кажется ли оно ему справедливым.
Родригес ранее заявляла, что не была в курсе, что условием для льготной аренды является некоммерческая деятельность. Она подтвердила, что последним не занимается. «Мы получили это помещение на аукционе. Летом договор закончится, мы планировали его продлить», - сказала она, добавив, что понимает, почему в договоре об аренде конторы ее фирмы можно усмотреть риск коррупции, и что честно было бы назначить новую цену.
На ковер в районную управу был вызван и глава неоднократно упоминавшегося в ежегоднике КаПо НКО Центр информации по правам человека Алексей Семенов (Центристская партия), арендующий на первом и втором этажах помещение площадью 64 квадратных метра. Цена квадратного метра также была весьма льготной – 1,02 евро, т.е. чуть более 65 евро в месяц. На нижнем этаже на двери центра висит табличка MTÜ Minu Riik. Но ни у одного арендатора в этом доме нет права сдавать помещения в субаренду. В то же время Minu Riik признался Postimees, что Центр информации пересдал им помещения.
По словам Света, два НКО пояснили тот факт, что они делят помещения, сотрудничеством, а не запрещенной субарендой, хотя город рассматривает дело именно так. Таким образом, город еще раз выслушает аргументы арендаторов и примет решение в ближайшее время. «Если мы увидим, что речь идет о нарушении договора, но эта деятельность не искажает его сути, т.е. не происходит незаконного обогащения, очевидно, мы не будем расторгать его принудительно. Но за нарушением все же должно последовать наказание», - сказал он.
Если три недели назад глава интеграционного проекта Minu Riik Тойво Кева (Центристская партия) сказал Postimees, что у них нет договора с Центром информации по правам человека и об их деятельности им ничего не известно, то, по словам Света, стороны все же показали городу заключенный между ними письменный договор, пояснив, что они просто сотрудничают.
Кева сообщил, что Minu Riik покинет здание на Келери, 8, поскольку НКО, управляющее кружками по интересам для школьников, не может позволить себе урон для репутации, который может быть нанесен, если оно продолжит работать в том же доме.