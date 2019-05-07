«Красная секунда»: насколько опасно передвигаться по улицам города пешеходам?

Очередной выпуск документальной передачи «Красная секунда» будет посвящен пешеходам и проблемам, с которыми они ежедневно сталкиваются в черте города.

Именно пешеходы являются самыми незащищенными участниками дорожного движения, поэтому в случае ДТП они, как правило, получают самые тяжелые травмы. К сожалению, все чаще на дорогах страдают дети. Так, на прошлой неделе на улице Маяка в Таллинне водитель с признаками наркотического опьянения сбил на пешеходном переходе трехлетнего мальчика, которого впоследствии доставили в больницу. К сожалению, это далеко не единичный случай в этом году, когда дети попали под колеса автомобиля именно на зебре.

Полиция все чаще призывает родителей внимательнее относиться к безопасности детей на дороге. С началом весны, согласно статистике, учащаются случаи ДТП, в которых жертвами становятся дети. По данным властей, это происходит и потому, что последние зачастую пренебрегают правилами безопасности.

Старший комиссар центра надзора за движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева напоминает, что использовать различные средства передвижения нужно с холодной головой, а велосипедист не имеет преимущества перед водителем на пешеходном переходе.

«Пожалуйста, сбавьте обороты при приближении к пешеходному переходу и убедитесь, что пешеход вас видит», - призывает полиция, добавляя, что даже если водитель соблюдает правила, а ошибку допускает пешеход, своей заботой и внимательностью водитель может помочь спасти чью-то жизнь.