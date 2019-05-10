На Тартуском шоссе произошла тяжелая авария: погибла молодая женщина
Сегодня в 8.16 центр тревоги получил сообщение об аварии на 74-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Отику Ярваского уезда, где столкнулись пять автомобилей.
Как стало известно, участниками ДТП стали легковые автомобили Volkswagen и Toyota, фургоны Renault Master и Renault Trafic, а также грузовик.
По сообщению пресс-службы полиции, в аварии погибла находившаяся в Volkswagen молодая женщина, которую пытались реанимировать прибывшие на место происшествия медики. В машине находились еще два человека, которые в ДТП не пострадали. В обоих фургонах Renault находились только водители, которых доставили в больницу. Водители Toyota и грузовика не пострадали.
Полиция находится на месте происшествия и выясняет его обстоятельства.