На Тартуском шоссе произошла тяжелая авария: погибла молодая женщина

Как стало известно, участниками ДТП стали легковые автомобили Volkswagen и Toyota, фургоны Renault Master и Renault Trafic, а также грузовик.

По сообщению пресс-службы полиции, в аварии погибла находившаяся в Volkswagen молодая женщина, которую пытались реанимировать прибывшие на место происшествия медики. В машине находились еще два человека, которые в ДТП не пострадали. В обоих фургонах Renault находились только водители, которых доставили в больницу. Водители Toyota и грузовика не пострадали.