«Нахальный работодатель должен нам 300 000 евро»: в Таллинне водители автобусов вышли на тропу войны
Сотня водителей и диспетчеров восстали против MRP Linna Liinid OÜ, чтобы отвоевать невыплаченную зарплату на сумму 300 000 евро. Но оскандалившийся руководитель автобусной фирмы Айво Пярн только разводит руками и говорит, что денег нет, пишет Postimees.
«То, как с нами себя вели, было очень нахально и бессовестно, — рассказывает бывший старший диспетчер Маргус (имя изменено — прим.ред.), который недополучил от MRP 5000 евро. — До последних дней морочили голову».
Но вернемся к самому началу. В середине января на глазах общественности вспыхнула ссора между городом Таллинн и MRP. Горуправа обвинила автобусную компанию в преждевременном расторжении договора, из-за чего город оказался в сложном положении — за полмесяца надо было найти замену для 11 городских линий, которые обслуживала фирма MRP. А руководитель автобусной компании Пярн жаловался, что город не выплатил гарантийную сумму в размере 700 000 евро. В настоящее время это оспаривается в суде.
Поскольку договор с городом для MRP был единственным источником дохода, фирма сразу оказалась в затруднительном положении. Возникли долги перед государством и топливными компаниями, было сокращено более ста сотрудников. Хотя большинство работников сразу получили работу в Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), которая взяла на себя все линии MRP, они до сих пор воюют с бывшим работодателем.
70 из них обратились в Комиссию по рассмотрению трудовых споров и требуют от фирмы 300 000 евро. Половину исков комиссия уже удовлетворила. В последний раз сокращенные работники собирались такой большой компанией - и так организованно против одной фирмы - более десяти лет назад, вспоминает пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель. Необычно и то, что MRP не подала ни одного протеста на жалобы, а представитель фирмы не явился ни на одно заседание.
Просто зло берет
Маргус работал в MRP три года — сначала водителем автобуса, потом старшим диспетчером. В начале февраля наравне с другими работниками он получил оповещение о сокращении. Это было время, когда MRP потерял свой источник дохода. Но трудовой договор действовал до конца февраля. «Мы не получили зарплату за февраль - это ладно, я не хочу по этому поводу обращаться в суд», - говорит Маргус, который сразу перешел на работу в TLT. - Безобразием является то, что и за январь зарплату не выплатили, а также отпускные и компенсацию по сокращению. Всего 5000 евро».
Комиссия по рассмотрению трудовых споров удовлетворила требование Маргуса в полном объеме, но деньги он так и не получил. Он вспоминает, как весь январь им морочили голову. «Говорили, мол, подождите-подождите, скоро все должно решиться, что они приведут дела в порядок и договорятся с городом, - вспоминает бывший работник, которому еще тогда все показалось подозрительным, поскольку город уже в середине января утверждал, что договор расторгнут. - И тут в один момент развели руками и выдали оповещение о сокращении».
Маргус общался с долгое время являвшимся владельцем и руководителем MRP Рейном Винном. «А что этот Айво Пярн там вообще делал, я и не представляю», - говорит Маргус.
Когда он теперь, спустя несколько месяцев, слышит, что Пярн хочет вновь вдохнуть жизнь в MRP, его разбирает смех.
«Это то же самое, что делать искусственное дыхание трупу. Что он хочет там санировать — автобусов нет, имущества нет, водителей нет. Я не знаю, может быть, начнут выращивать морковь?» - иронизирует Маргус, по словам которого, в MRP разыгрывают все эти цирковые представления, чтобы отянуть банкротство и избежать выплат работникам.
Как водителям автобусов удалось так организоваться и фактически завалить Комиссию по рассмотрению трудовых споров жалобами с требованиями? По словам Маргуса, свою лепту внес профсоюз, который помог составить жалобы и их подать. Часть водителей подавали заявления от своего имени.
Хочет вернуть залог
Во главе MRP стоит бизнесмен с ярким прошлым Айво Пярн, которому грозит банкротство как частному лицу. Он признает, что деньги работникам не были выплачены, прежде всего - компенсации за сокращение и отпускные.
«Но из чего мы заплатим? У нас долги!» - жалуется Пярн. Всего фирма должна партнерам, Налогово-таможенному департаменту и работникам около миллиона евро.
По словам Пярна, есть и водители автобусов, с которыми ничего не случилось, поскольку они со дня перешли на работу в TLT. «Водитель ездит на том же автобусе, по тому же маршруту, а зарплату хочет от двух работодателей», - удивляется он.
Пярн говорит, что встречался с одним бывшим работником MRP, у которого все очень хорошо. Оскандалившийся бизнесмен уверен, что виноват город Таллинн, который не вернул им залог в 700 000 евро за участие в поставках в 2014 году. «Если его нам вернут, мы сможем выплатить деньги и работникам», - обещает Пярн. Сейчас по этому поводу идет тяжба в суде.
По словам Пярна, то, что автобусы, водителей и линии MRP забрали, попахивает классическим незаконным захватом. Это сейчас рассматривают их юристы.
Пярн, который пришел в MRP 10 января, то есть всего за несколько дней до того, как общественности стало известно о ссоре предприятия с городом, сказал, что не теряет надежды. Они привлекли в фирму специалиста, с помощью которого пытаются вновь вдохнуть жизнь в MRP.