«Нахальный работодатель должен нам 300 000 евро»: в Таллинне водители автобусов вышли на тропу войны

«То, как с нами себя вели, было очень нахально и бессовестно, — рассказывает бывший старший диспетчер Маргус (имя изменено — прим.ред.), который недополучил от MRP 5000 евро. — До последних дней морочили голову».

Но вернемся к самому началу. В середине января на глазах общественности вспыхнула ссора между городом Таллинн и MRP. Горуправа обвинила автобусную компанию в преждевременном расторжении договора, из-за чего город оказался в сложном положении — за полмесяца надо было найти замену для 11 городских линий, которые обслуживала фирма MRP. А руководитель автобусной компании Пярн жаловался, что город не выплатил гарантийную сумму в размере 700 000 евро. В настоящее время это оспаривается в суде.

Поскольку договор с городом для MRP был единственным источником дохода, фирма сразу оказалась в затруднительном положении. Возникли долги перед государством и топливными компаниями, было сокращено более ста сотрудников. Хотя большинство работников сразу получили работу в Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), которая взяла на себя все линии MRP, они до сих пор воюют с бывшим работодателем.

70 из них обратились в Комиссию по рассмотрению трудовых споров и требуют от фирмы 300 000 евро. Половину исков комиссия уже удовлетворила. В последний раз сокращенные работники собирались такой большой компанией - и так организованно против одной фирмы - более десяти лет назад, вспоминает пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель. Необычно и то, что MRP не подала ни одного протеста на жалобы, а представитель фирмы не явился ни на одно заседание.

Просто зло берет

Маргус работал в MRP три года — сначала водителем автобуса, потом старшим диспетчером. В начале февраля наравне с другими работниками он получил оповещение о сокращении. Это было время, когда MRP потерял свой источник дохода. Но трудовой договор действовал до конца февраля. «Мы не получили зарплату за февраль - это ладно, я не хочу по этому поводу обращаться в суд», - говорит Маргус, который сразу перешел на работу в TLT. - Безобразием является то, что и за январь зарплату не выплатили, а также отпускные и компенсацию по сокращению. Всего 5000 евро».

Комиссия по рассмотрению трудовых споров удовлетворила требование Маргуса в полном объеме, но деньги он так и не получил. Он вспоминает, как весь январь им морочили голову. «Говорили, мол, подождите-подождите, скоро все должно решиться, что они приведут дела в порядок и договорятся с городом, - вспоминает бывший работник, которому еще тогда все показалось подозрительным, поскольку город уже в середине января утверждал, что договор расторгнут. - И тут в один момент развели руками и выдали оповещение о сокращении».