Чт, 16.05.2019
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  • Кастрюльная мафия в Таллинне: хотели выманить 2000 евро, но сами попали впросак

Кастрюльная мафия в Таллинне: хотели выманить 2000 евро, но сами попали впросак

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ФОТО: Скриншот.

Вчера Rus.Postimees писал о том, как в Таллинне пожилой мужчина едва не стал жертвой нечестных торговцев кастрюлями. К счастью, подозрительных мужчин заметил инспектор МуПо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов, который вмешался в происходящее.

Сегодня в МуПо пришло письмо с благодарностью от сына пожилого мужчины. Вчера инспектор Бойцов связался сначала с дочерью, а затем с сыном жертвы, чтобы тот провел с отцом профилактическую беседу.

Как следует из письма, цыган все же требовал у пожилого мужчины деньги, и сумма была немалой: у него пытались выманить 2000 евро. 

Курьезной эту историю делает то, что при просмотре видео кажется, что один из ящиков с кастрюлями все-таки остался в машине у пожилого таллиннца - торговец слишком спешил ретироваться из-за неожиданного вмешательства МуПо.

Если присмотреться, то на заднем сиденье отчетливо виден ящик с кастрюлями. Если это действительно так, то пожилой мужчина по крайней мере получил маленькую компенсацию за пережитые волнения.

ФОТО: Скриншот.

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