Кастрюльная мафия в Таллинне: хотели выманить 2000 евро, но сами попали впросак

Сегодня в МуПо пришло письмо с благодарностью от сына пожилого мужчины. Вчера инспектор Бойцов связался сначала с дочерью, а затем с сыном жертвы, чтобы тот провел с отцом профилактическую беседу.

Как следует из письма, цыган все же требовал у пожилого мужчины деньги, и сумма была немалой: у него пытались выманить 2000 евро.

Курьезной эту историю делает то, что при просмотре видео кажется, что один из ящиков с кастрюлями все-таки остался в машине у пожилого таллиннца - торговец слишком спешил ретироваться из-за неожиданного вмешательства МуПо.

Если присмотреться, то на заднем сиденье отчетливо виден ящик с кастрюлями. Если это действительно так, то пожилой мужчина по крайней мере получил маленькую компенсацию за пережитые волнения.