Проверка факта: Бём пустил звон об импорте российских учителей в русские школы, но…

В частности Бём сообщил: «По всем законам логики, русские школы из-за нехватки кадров уже давно должны были умереть естественной смертью, но они до сих пор чертовски жизнеспособны и все набирают ход». Причиной этой жизнеспособности по Бёму является импорт учителей из России и стран СНГ, которому потворствует Министерство образования и науки, уже несколько лет возглавляемое членом Центристской партии Майлис Репс.

Далее на сайте EKRE написано: «К сожалению, по объективным причинам мы не можем воспрепятствовать этой губительной и подлой практике с помощью Министерства образования, поскольку министерство не находится в сфере ответственности EKRE, однако, учитывая безопасность нашего государства, это необходимо немедленно сделать!»

Rus.Postimees обратился с Министерство образования с просьбой прокомментировать высказывания сторонника EKRE, фактически обвинившего Минобр в создании угрозы для Эстонии. От имени министерства ответил глава отдела общего образования министерства Михкель Ребане:

«По оценке Министерства образования и науки, утверждение, что в школы с русским языком обучения импортируются учителя из России, не соответствует действительности.

Около 80 процентов учителей, работающих в школах с русским и русским/эстонским языками обучения, имеют эстонское гражданство. Анализ данных об учителях с российским гражданством показывает, что за границей (в том числе, в России) учились, прежде всего, те учителя, которые закончили вузы в 2000 году или раньше. В течение последних 18 лет среди учителей, имеющих гражданство России и работающих в школе с русским или русским/эстонским языками обучения, за границей учились лишь единицы (соответственно 34 и 31).

При этом также важно отметить, что получение образования за рубежом не означает, что учитель вообще не учился в Эстонии. Согласно имеющимся данным, как минимум 2/3 учителей школ с русским или русским/эстонским языками обучения (без разделения по гражданству) учились в эстонских учебных заведениях, и примерно половина из них училась и в зарубежных учебных заведениях.