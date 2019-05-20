Проверка факта: Бём пустил звон об импорте российских учителей в русские школы, но…

На прошлой неделе на официальном сайте коалиционной партии EKRE «Uued Uudised» было опубликовано мнение известного своими радикальными высказываниями и поступками националиста Юри Бёма.
В частности Бём сообщил: «По всем законам логики, русские школы из-за нехватки кадров уже давно должны были умереть естественной смертью, но они до сих пор чертовски жизнеспособны и все набирают ход». Причиной этой жизнеспособности по Бёму является импорт учителей из России и стран СНГ, которому потворствует Министерство образования и науки, уже несколько лет возглавляемое членом Центристской партии Майлис Репс.
Далее на сайте EKRE написано: «К сожалению, по объективным причинам мы не можем воспрепятствовать этой губительной и подлой практике с помощью Министерства образования, поскольку министерство не находится в сфере ответственности EKRE, однако, учитывая безопасность нашего государства, это необходимо немедленно сделать!»
Rus.Postimees обратился с Министерство образования с просьбой прокомментировать высказывания сторонника EKRE, фактически обвинившего Минобр в создании угрозы для Эстонии. От имени министерства ответил глава отдела общего образования министерства Михкель Ребане:
«По оценке Министерства образования и науки, утверждение, что в школы с русским языком обучения импортируются учителя из России, не соответствует действительности.
Около 80 процентов учителей, работающих в школах с русским и русским/эстонским языками обучения, имеют эстонское гражданство. Анализ данных об учителях с российским гражданством показывает, что за границей (в том числе, в России) учились, прежде всего, те учителя, которые закончили вузы в 2000 году или раньше. В течение последних 18 лет среди учителей, имеющих гражданство России и работающих в школе с русским или русским/эстонским языками обучения, за границей учились лишь единицы (соответственно 34 и 31).
При этом также важно отметить, что получение образования за рубежом не означает, что учитель вообще не учился в Эстонии. Согласно имеющимся данным, как минимум 2/3 учителей школ с русским или русским/эстонским языками обучения (без разделения по гражданству) учились в эстонских учебных заведениях, и примерно половина из них училась и в зарубежных учебных заведениях.
Обращаем внимание и на то, что условием для принятия на работу учителем является соответствие кандидата квалификационным требованиям, а также его соответствие предлагаемой должности, что оценивает работодатель, то есть руководитель школы. Происхождение или гражданство учителя не могут быть основанием для того, чтобы он был принят или не принят на работу».