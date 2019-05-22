Видео с места трагедии: сколько секунд уходит на то, чтобы заметить приближающийся поезд на переходе Веэренни?

По оценке TTJA, железнодорожный переход на Веэренни соответствует всем требованиям, предусмотренным правовыми актами.

Департамент обращает внимание на то, что речь идет о первом несчастном случае после закрытия переезда Веэренни. «После перестройки железнодорожного переезда Веэренни в железнодорожный переход до вчерашней трагедии там не происходило несчастных случаев», - сказала специалист по коммуникациям департамента Анне-Май Хелемяэ. Упомянутый в СМИ инцидент 2018 года был самоубийством.

«Также хотим опровергнуть утверждение, которое касается случая, закончившегося травмами велосипедиста на железнодорожном переходе Веэренни летом 2016 года. Важно отметить, что несчастный случай произошел не на Веэренни, а на переходе рядом с переездом Ярвевана, где велосипедист сбоку врезался в поезд Таллинн-Тюри. Следствие показало, что шлагбаум и светофор работали без перебоев и причиной аварии была небрежность велосипедиста на железнодорожном переходе.