Одурманивают и насилуют: в ночных клубах Риги подсыпают наркотик

Видео: Пресс-конференция Госполиции

Он рассказал, что ранее в соседних странах фиксировались случаи, когда посетительницам ночного клуба в напиток добавляли наркотики, а затем их сексуально использовали. Действие наркотика было настолько сильным, что девушки полностью теряли память. Один раз секс с такой одурманенной женщиной был заснят на видео.

Полиция отмечает, что два таких случая были зафиксированы в Риге. В полицию обратились две молодые женщины, у которых после выхода из наркотического опьянения было ощущение, что их сексуально использовали. Обе женщины проснулись в гостинице. В какой ночной клуб они ходили, Созинов не сообщил. Полиция не говорит также, какие именно наркотики использовались.

Задержанных в данном уголовном деле пока нет. Полиция просит потерпевших обращаться с заявлениями, а женщинам быть осторожнее, чтобы не стать жертвами подобного преступления.