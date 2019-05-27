Свыше 100 000 евро: депутату, покидающему Европарламент, светит гигантская компенсация

Согласно порядку начисления зарплат и пособий членам Европейского парламента, по окончании срока службы у них есть право на получение переходного пособия, размер которого равен заработной плате; пособие выплачивается в размере, равном числу проведенных в ЕП месяцев, но не превышающем 24 месяца. Если бывший член парламента получает место в каком-либо другом парламенте или в государственных учреждениях, то полагающаяся на новых должностях зарплата вычитается из суммы переходного пособия, если у члена парламента есть также право на пенсию по старости или инвалидности, то он должен выбрать между пенсией и переходным пособием.