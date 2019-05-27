Свыше 100 000 евро: депутату, покидающему Европарламент, светит гигантская компенсация

Не попадающие в новый состав депутаты Европарламента от Эстонии получат компенсации, размер которых будет зависеть от их стажа, передает Rus.err.
Самое крупное пособие – 102 375 евро – полагается Тунне Келаму, проработавшему в Европарламенте 15 лет, более 68 000 евро получит Индрек Таранд и менее 10 000 евро – Игорь Грязин.
Согласно порядку начисления зарплат и пособий членам Европейского парламента, по окончании срока службы у них есть право на получение переходного пособия, размер которого равен заработной плате; пособие выплачивается в размере, равном числу проведенных в ЕП месяцев, но не превышающем 24 месяца. Если бывший член парламента получает место в каком-либо другом парламенте или в государственных учреждениях, то полагающаяся на новых должностях зарплата вычитается из суммы переходного пособия, если у члена парламента есть также право на пенсию по старости или инвалидности, то он должен выбрать между пенсией и переходным пособием.
Брутто-зарплата члена парламента с 1 июля 2018 года составляет 8757 евро и 70 центов, с вычетом европейских налогов – 6824 евро и 85 центов, кроме того, большинство стран ЕС постановило, что член Европейского парламента должен платить налог и в своей стране.