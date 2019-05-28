Невероятно жестокому пожизненному осужденному отказали в условно-досрочном освобождении

Об этом сообщил пресс-секретарь суда, отметив, что в законную силу постановление еще не вступило, пишет rus.err.ee.

К настоящему времени Олег Пятницкий провел за решеткой более 35 лет, а согласно законодательству, приговоренного к пожизненному заключению можно освободить, если он отсидел по крайней мере 30 лет.

Ранее судебная система Эстонии неоднократно отказывала Пятницкому в УДО.

Как писал ранее Rus.Postimees, jсенью 1992 года Верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве уже второго сокамерника и приговорил его к смертной казни.

Решением президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года смертный приговор Пятницкого был заменен пожизненным лишением свободы в тюрьме закрытого типа.

Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в причинении тяжких телесных повреждений сокамернику и наказал его девятью годами лишения свободы, которые признали покрытыми пожизненным заключением.