Министр - о доме по уходу Аа: за перемены должно отвечать руководство

В пятницу Postimees писал о том, как из расположенного в Ида-Вируской волости Люганузе дома по уходу Аа за последние пять лет пропали три человека.

Грязные простыни, запертые в карцере люди, распространяющаяся по всему зданию вонь, вши и побои - вот лишь некоторые примеры того, что в течение десяти лет дому по уходу Аа ставили на вид канцлер права, Департамент полиции и погранохраны, Ветеринарно-пищевой департамент, Департамент социального страхования и другие ведомства.

Комментируя газетную статью, Кийк сказал, что человеческое достоинство, безопасность и благополучие - это элементарные требования. "Никогда нельзя попирать человеское достоинство. Руководители и владельцы дома по уходу в первую очередь отвечают за то, чтобы их клиентам были обеспечены человеческие условия проживания", - сказал он.

Жильцы дома по уходу Аа - престарелые, бывшие заключенные, алкоголики, душевнобольные или просто перемолотые жизнью люди. По большей частью у них нет семьи, а сюда их направляет местное самоуправление.

Кийк отметил важную роль местных самоуправлений, чье внимание к судьбе людей не должно ослабевать после направления их в дом по уходу. "Следует быть требовательным в отношении качества услуг, предлагаемых жильцам", - отметил министр.

На вопрос, как стало возможным, что дом уходу Аа действует несмотря на десятки предписаний, Кийк не ответил, однако упомянул, что сегодня дома по уходу могут работать и без государственной лицензии.

По словам министра социальных дел, руководители дома сами должны отвечать за то, как выполняются предложенные Департаментом социального страхования решения проблемы.

"Если в работе дома по уходу есть недочеты, Департамент социального страхования может сделать учреждению предписание. При невыполнении предписаний можно назначить штраф", - сказал Кийк.

По словам министра, ситуацию изменит к лучшему требование о получении разрешения на оказание услуги по общему уходу, которое начнет действовать со следующего года. "Внедрение этих требований приведет в порядок рынок оказания услуг по уходу: некачественную услугу будет предлагать сложнее", - сказал Кийк.