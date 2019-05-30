Видео: у министра финансов Эстонии Мартина Хельме возникли трудности с элементарной математикой

На пресс-конференции правительства министр финансов Мартин Хельме ознакомил со стратегией госбюджета и связанными с этим урезанием расходов. Правда, когда он говорил о цифрах необходимой экономии, у него совершенно вылетело из головы золотое правило расчета процентов, пишет Postimees.
Министр финансов Мартин Хельме сообщил на пресс-конференции правительства в четверг, что бюджет на следующий год составит чуть более 11,5 млрд евро. Один процент от этой суммы составляет 115 миллионов евро.
Что же сказал Мартин Хельме:
«Поэтому нам надо найти возможности для экономии в госбюджете. В 2020 году нам надо сэкономить порядка 84 миллионов евро. Еще раз обращаю внимание, что это 3,2 процента от госбюджета в 11,5 миллиардов евро».
Поскольку один процент это 115 миллионов, то 84 миллиона никак не могут быть 3,2 процентами. На самом деле 3,2 процента от 11,5 миллиардов это целых 386 миллионов. 84 миллиона от всего бюджета это 0,78 процента.
Напомним, что ранее Postimees писал, что правительство Эстонии дало министерствам задание: в течение четырех последующих лет урезать свои расходы на 11%. Уже в следующем году министерствам предстоит урезать расходы на 3,2%. В 2021 году - еще больше: на 4,4%. В 2022 и 2023 годах сокращения будут относительно небольшими - 1,7% и 1,8% соответственно.