«О ситуации в государстве»: в правительстве может произойти рокировка и Ратаса отправят работать в Еврокомиссию

Ведущие передачи на Raadio 2 «О ситуации в государстве» Ахто Лобьякас и Андрус Карнау обсудили сценарий, согласно которому Центристская партия и Партия реформ могут к осени сформировать правительство, а нынешнего премьер-министра Юри Ратаса могут отправить в Еврокомиссию в качестве еврокомиссара, пишет Postimees со ссылкой на ERR.
«Я не верю, что жажда власти Юри Ратаса так велика, что он готов вытерпеть это подрывание имиджа Эстонии и продвижение в нацистский край», - сказал Лобьякас в своей последней передаче.
Лобьякас, прочитав интервью Андруса Ансипа, предположил, что Центристская партия и Партия реформ могут в результате сформировать двуглавое правительство, где место премьер-министра может остаться за Ратасом или вместо Кадри Симсон еврокомиссаром от Эстонии станет Ратас, что оставит ему возможность когда-нибудь вернуться в эстонскую политику.
Лобьякас отметил, что Партия реформ должна думать также о следующих выборах, поэтому они могут не согласится уступить место премьер-министра в этом правительстве, поскольку этот шаг не позволит им на следующих выборах одержать победу.
По мнению Карнау, после перехода Ратаса на должность еврокомиссара премьер-министром правительства Партии реформ и Центристской партии могла бы стать Кая Каллас.