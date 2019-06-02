«О ситуации в государстве»: в правительстве может произойти рокировка и Ратаса отправят работать в Еврокомиссию

«Я не верю, что жажда власти Юри Ратаса так велика, что он готов вытерпеть это подрывание имиджа Эстонии и продвижение в нацистский край», - сказал Лобьякас в своей последней передаче.

Лобьякас, прочитав интервью Андруса Ансипа, предположил, что Центристская партия и Партия реформ могут в результате сформировать двуглавое правительство, где место премьер-министра может остаться за Ратасом или вместо Кадри Симсон еврокомиссаром от Эстонии станет Ратас, что оставит ему возможность когда-нибудь вернуться в эстонскую политику.

Лобьякас отметил, что Партия реформ должна думать также о следующих выборах, поэтому они могут не согласится уступить место премьер-министра в этом правительстве, поскольку этот шаг не позволит им на следующих выборах одержать победу.