Угроза кори в Эстонии: вакцины для взрослых на складах нет

В Эстонии охват населения вакцинированием от кори упал ниже отметки в 95% - нормы, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения для сдерживания вспышек заболевания.

В Эстонии есть запасы комплексной вакцины от кори, свинки и краснухи, которой вакцинируют детей в рамках государственной программы иммунизации. Взрослые должны вакцинироваться за свой счет, для этого Департамент лекарств заказывает вакцину отдельно.

Старший инспектор Департамента лекарств Клара Саар сказала, что интерес аптек и медучреждений к вакцине от кори, похоже, увеличился. По словам Саар, в данный момент на складе департамента нет вакцины, предназначненной для взрослых.

"Поставки вакцины, не относящейся к государственной программе иммунизации, происходят, по заверению обладателя лицензии на продажу, на основании графика заказов сроком до четырех недель. Следующая поставка в количестве 1000 доз прибудет предположительно 20 июня", - сказала Саар.