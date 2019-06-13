Это не ваши дети развлекаются? Житель Тарту заснял нарушителей на велосипеде

На видео заснято, как двое молодых людей едут на велосипеде: один на сиденье, а второй в корзине. Когда очевидец призвал их к порядку, водитель велосипеда попытался закрыть номер ногой.

В ближайшее время у подобных деятелей жизнь усложнится, поскольку к раме сдаваемых напрокат велосипедов прикрепят заметный дополнительный номер, чтобы люди могли бы сфотографировать нарушителей и передать информацию. В отношении первых нарушителей город уже начал производство.

Прежде всего, город отправляет нарушителю письмо с предупреждением и, если последует новое нарушение, аккаунт закрывается и этому человеку напрокат велосипед больше не дадут. Горожан призывают замечать вандалов и отправлять фотографии вместе с указанием времени на адрес электронной почты info@ratas.tartu.ee.