Это не ваши дети развлекаются? Житель Тарту заснял нарушителей на велосипеде
В Тарту прекрасную идею с велопрокатом омрачили люди (в основном молодежь), которые считают, что с велосипедами можно делать все что угодно, а не просто добираться на них из пункта А в пункт Б, пишет Tartu Postimees.
На видео заснято, как двое молодых людей едут на велосипеде: один на сиденье, а второй в корзине. Когда очевидец призвал их к порядку, водитель велосипеда попытался закрыть номер ногой.
В ближайшее время у подобных деятелей жизнь усложнится, поскольку к раме сдаваемых напрокат велосипедов прикрепят заметный дополнительный номер, чтобы люди могли бы сфотографировать нарушителей и передать информацию. В отношении первых нарушителей город уже начал производство.
Прежде всего, город отправляет нарушителю письмо с предупреждением и, если последует новое нарушение, аккаунт закрывается и этому человеку напрокат велосипед больше не дадут. Горожан призывают замечать вандалов и отправлять фотографии вместе с указанием времени на адрес электронной почты info@ratas.tartu.ee.
Напомним, что только вчера Rus.Postimees писал, что подростки пугающе часто ломают новые велосипеды из проката. За первые три дня в ремонтную мастерскую отправили почти сотню велосипедов.