Михаил Кылварт: диалога с командой Нолана больше не будет

– Дополнительные требования в виде закрытия мостов над Лаагна-теэ и других улиц в центре Таллинна стали для вас сюрпризом?

– Когда в ходе переговоров эти условия на стол не выкладываются, а потом в бумажном виде представляется заявка, - это больше чем неожиданность. Возникает вопрос о доверии к возможным партнерам.

– Как вы себя чувствуете в ситуации, когда какое бы вы решение ни приняли, вы будете виноваты?

– Городу в любом случае придется принять решение. Оставить этот вопрос в подвешенном состоянии невозможно. Мы понимаем, что здесь нет решения, которое удовлетворило бы всех.

Мы не можем принять решение, которое бы стопроцентно устроило Голливуд, потому что для города это обернется кризисными ситуациями на дорогах.

И мы понимаем, что наше решение должно быть адекватным. Нам известно, что открывается возможность оживить экономику дополнительными вливаниями. Несколько тысяч человек изъявили желание участвовать в массовке. Мы знаем, насколько заинтересован в этом процессе весь творческий сектор Эстонии и, конечно, деловой сектор. Это все имеет значение, но это не может быть примарным.

Если будут приняты условия, которые минимизируют неудобства горожан и возможные риски, тогда можно будет учесть все те потенциальные бонусы, которые сопутствуют реализации этого проекта в Эстонии. Все возможные плюсы будут прежде всего ощутимы на уровне государства в виде налогов и доходов.

Таллинн никаких реальных доходов от этого проекта не получит, только головную боль. Максимум – это 50-60 тысяч за перекрытие дорог.

– Видели ли вы сценарий? У Нолана он засекречен: отдайте Таллинн, а что мы будем снимать и как показывать город – не ваша забота. Нормально ли это?

– Все говорят только о том, что Таллинн может выйти на мировую сцену. Удивительно, что никого не интересует, каково место Таллинна в этом сценарии. Я этот вопрос задал кинематографистам. Как известно, Лаагна-теэ и Горхолл не являются самыми известными достопримечательностями Таллинна. Я спросил, почему бы вам не снять в Старом городе или на Пирита-теэ?

– Что же услышали в ответ?

– Сценарий засекречен. Я так понял, что нет даже никакой уверенности в том, что слово «Таллинн» будет хоть раз произнесено в этом фильме.

Этим вопросом я озадачился и через медиаканалы. Может быть, по сюжету – это будет город после ядерной войны?

В ответ только я получил порцию критики в свой адрес: мол, почему это я позволяю себе вмешиваться в творчество великого режиссера. Сюжетная линия и творческие находки автора мне, разумеется, не интересны. Меня волнуют, как Таллинн будет выглядеть в этом фильме. Судя по всему, мы этого не узнаем до самой премьеры.

– А если завтра Спилберг захочет снять в Таллинне город-призрак?

– Мне тоже интересно. В этом случае мы тоже услышим и увидим поддержку президента, правительства Эстонии и требования в отношении мэрии, что мы должны принять все условия?

Неужели уровень нашего понимания о месте Эстонии на международной арене концентрируется на уровне отношений с известными режиссерами? Неужели он не выше? Должны ли представители государственной власти вмешиваться в эти процессы?

– Когда наступит ясность с перекрытием Лаагна-теэ?

– У нас нет желания наказывать Нолана и его команду. Мы постараемся сделать максимально адекватное предложение. Но времени и возможностей для обсуждения не осталось.

Мы начертим свой план, проанализируем риски и выдвинем свои условия в ближайшие дни. Повторюсь, что на обсуждение времени не будет – команде Нолана останется либо их принять, либо отказаться.

– Что говорит полиция о таком масштабном перекрытии улиц, да еще при строительстве Рейди-теэ?

– Мы обсуждали этот вопрос с префектом. Они поддерживают позицию Таллинна: закрытие Лаагна-теэ на целый месяц невозможно по целому ряду причин. В случае временных приостановок в определенных секторах нужен хорошо продуманный план.

Смотрите повтор интервью!

Студия Postimees: на нас наехал Голливуд! / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Tiina Oja

Как выяснилось, Голливуду уже мало закрытия Лаагна-теэ. Что происходит?

Когда в действительности стало известно о съёмках?

С какой стороны Таллинн испытывает давление?

Видели ли власти столицы сценарий? Нормально ли то, что он засекречен от мэрии?

Что говорит полиция о таком масштабном перекрытии улиц, да еще и при параллельном строительстве Рейди-теэ?

А если завтра Спилберг захочет снять в Таллинне город-призрак?