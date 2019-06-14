Михаил Кылварт: диалога с командой Нолана больше не будет
- Вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет в случае перекрытия Лаагна-теэ
- Таллинн ничего не получит от этого проекта, кроме головной боли
- Не уверен, что слово «Таллинн» будет хоть раз произнесено в этом фильме
- Неужели место Эстонии на международной арене остановилось на уровне режиссуры?
Ситуация с закрытием Лаагна-теэ развивается непредсказуемо. Аппетиты голливудских киношников растут с каждым днем. А что остается Таллинну?
Мэр Таллинна Михаил Кылварт прокомментировал развитие событий в прямом эфире.
Фрагмент беседы:
– Голливудская команда уже приступила к работе, а решение до сих пор не согласовано. Как такое могло произойти?
– Моя реакция была простая – полное закрытие Лаагна-теэ на месяц невозможно, здесь не о чем говорить. Затем последовала встреча, которая закончилась примерно так же. Нам было сказано, что если мы не готовы принимать их условия, они будут искать другое место для съемок. Секторальные перекрытия и временная остановка движения для них были неприемлемы. Они просили площадку в свое распоряжение на целый месяц.
В процессе дальнейших переговоров мне даже показалось, что достичь понимания можно. Уважаемые кинематографисты отказались от намерения полностью закрыть Лаагна-теэ и стали прислушиваться к нашим предложениям.
Однако, пару дней назад мы выяснили, что объем желаний значительно шире. Они думали, что для нас это не принципиальный вопрос.
Закрыть мосты над Лаагна-теэ в период приостановки движения на основной магистрали – это не банальный технический вопрос. Ведь речь идет о мостах, которые будут использоваться как объездные артерии.
По этому вопросу я готов огласить решение прямо сейчас.
– Огласите!
– Если мы и договоримся о временных приостановках движения на Лаагна-теэ, вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Точно так же, как не обсуждался вопрос о полном закрытии Лаагна-теэ на целый месяц.
Что же касается закрытия еще целого ряда улиц в центре города, то нужен основательный анализ ситуации.
Несмотря на то, что мы пытались вести конструктивный диалог, к сожалению, диалога больше не будет.
Времени осталось только на то, чтобы город сформировал свой анализ и на его основании было сделано предложение, что возможно закрыть, а что невозможно. Голливудской команде останется либо принять это предложение, либо отказаться от съемок. Это предложение будет формироваться максимально адекватно с точки зрения города. Как его воспримут – мне сложно сейчас сказать.
Мы понимаем, что создаем очень много неудобств для уважаемого режиссера, его съемочной группы и Голливуда в целом, – чиним препятствия и выдвигаем много условий – но мне кажется, что и люди из Голливуда должны понимать, что даже если мы пойдем на временные приостановки на различных дорогах, это причинит много неудобств таллиннцам. И это будет большим вкладом наших горожан в создание этого фильма.
– Есть ли такое понимание со стороны Голливуда?
– Мне кажется, что понимания нет. На первой же встрече нам было сообщено, что мы должны быть счастливы, что нам предоставляют такую возможность, которую во всем мире воспринимают с аплодисментами и даже еще приплачивают за это.
Им кажется, что здесь нечего обсуждать: на нас упал подарок судьбы, нас осчастливили и мы должны принять все условия.
– Дополнительные требования в виде закрытия мостов над Лаагна-теэ и других улиц в центре Таллинна стали для вас сюрпризом?
– Когда в ходе переговоров эти условия на стол не выкладываются, а потом в бумажном виде представляется заявка, - это больше чем неожиданность. Возникает вопрос о доверии к возможным партнерам.
– Как вы себя чувствуете в ситуации, когда какое бы вы решение ни приняли, вы будете виноваты?
– Городу в любом случае придется принять решение. Оставить этот вопрос в подвешенном состоянии невозможно. Мы понимаем, что здесь нет решения, которое удовлетворило бы всех.
Мы не можем принять решение, которое бы стопроцентно устроило Голливуд, потому что для города это обернется кризисными ситуациями на дорогах.
И мы понимаем, что наше решение должно быть адекватным. Нам известно, что открывается возможность оживить экономику дополнительными вливаниями. Несколько тысяч человек изъявили желание участвовать в массовке. Мы знаем, насколько заинтересован в этом процессе весь творческий сектор Эстонии и, конечно, деловой сектор. Это все имеет значение, но это не может быть примарным.
Если будут приняты условия, которые минимизируют неудобства горожан и возможные риски, тогда можно будет учесть все те потенциальные бонусы, которые сопутствуют реализации этого проекта в Эстонии. Все возможные плюсы будут прежде всего ощутимы на уровне государства в виде налогов и доходов.
Таллинн никаких реальных доходов от этого проекта не получит, только головную боль. Максимум – это 50-60 тысяч за перекрытие дорог.
– Видели ли вы сценарий? У Нолана он засекречен: отдайте Таллинн, а что мы будем снимать и как показывать город – не ваша забота. Нормально ли это?
– Все говорят только о том, что Таллинн может выйти на мировую сцену. Удивительно, что никого не интересует, каково место Таллинна в этом сценарии. Я этот вопрос задал кинематографистам. Как известно, Лаагна-теэ и Горхолл не являются самыми известными достопримечательностями Таллинна. Я спросил, почему бы вам не снять в Старом городе или на Пирита-теэ?
– Что же услышали в ответ?
– Сценарий засекречен. Я так понял, что нет даже никакой уверенности в том, что слово «Таллинн» будет хоть раз произнесено в этом фильме.
Этим вопросом я озадачился и через медиаканалы. Может быть, по сюжету – это будет город после ядерной войны?
В ответ только я получил порцию критики в свой адрес: мол, почему это я позволяю себе вмешиваться в творчество великого режиссера. Сюжетная линия и творческие находки автора мне, разумеется, не интересны. Меня волнуют, как Таллинн будет выглядеть в этом фильме. Судя по всему, мы этого не узнаем до самой премьеры.
– А если завтра Спилберг захочет снять в Таллинне город-призрак?
– Мне тоже интересно. В этом случае мы тоже услышим и увидим поддержку президента, правительства Эстонии и требования в отношении мэрии, что мы должны принять все условия?
Неужели уровень нашего понимания о месте Эстонии на международной арене концентрируется на уровне отношений с известными режиссерами? Неужели он не выше? Должны ли представители государственной власти вмешиваться в эти процессы?
– Когда наступит ясность с перекрытием Лаагна-теэ?
– У нас нет желания наказывать Нолана и его команду. Мы постараемся сделать максимально адекватное предложение. Но времени и возможностей для обсуждения не осталось.
Мы начертим свой план, проанализируем риски и выдвинем свои условия в ближайшие дни. Повторюсь, что на обсуждение времени не будет – команде Нолана останется либо их принять, либо отказаться.
– Что говорит полиция о таком масштабном перекрытии улиц, да еще при строительстве Рейди-теэ?
– Мы обсуждали этот вопрос с префектом. Они поддерживают позицию Таллинна: закрытие Лаагна-теэ на целый месяц невозможно по целому ряду причин. В случае временных приостановок в определенных секторах нужен хорошо продуманный план.
Смотрите повтор интервью!
- Как выяснилось, Голливуду уже мало закрытия Лаагна-теэ. Что происходит?
- Когда в действительности стало известно о съёмках?
- С какой стороны Таллинн испытывает давление?
- Видели ли власти столицы сценарий? Нормально ли то, что он засекречен от мэрии?
- Что говорит полиция о таком масштабном перекрытии улиц, да еще и при параллельном строительстве Рейди-теэ?
- А если завтра Спилберг захочет снять в Таллинне город-призрак?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia