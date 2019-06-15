Cмотри, на каких предприятиях Эстонии можно работать дистанционно

Уже третий год Ассоциация умной работы в сотрудничестве с Elisa и Ассоциацией управления персоналом PARE выдает знак отличия. В этом году вместе с 39 новыми получателями представлены уже 120 владельцев торговых марок, отмечает глава ассоциации Аве Лаас в пресс-сообщении.

«Соотношение времени и гибкости места работы в Эстонии постоянно увеличивается, что демонстрируют и исследования, и постоянный интерес к подаче заявок на участие в получении знака отличия».

Лаас отмечает, что практика в каждой компании очень разная. «Отрадно видеть, что с каждым годом все больше и больше людей делают это более продуманно: созданы общие договоренности о процессе работы, разработаны подходящие технические инструменты и каналы».

По словам Кайи Теемяги, члена жюри и отдела кадров Elisa, особого признания заслуживают кандидаты, которые в этом году выдвинули руководителя или даже нескольких поименно. "Их было более половины. Это показывает, что удаленная работа все чаще воспринимается как часть управления", - сказала Теемяги

Однако глава Эстонской ассоциации управления персоналом Кярт Киннас подчеркнул, что изобилие и разнообразие компаний, претендующих на этот знак, ясно показывает, что удаленный способ работы более естественен для предприятий. Среди компаний были представители государственного сектора, частные компании, а также неправительственные организации. «Гибкие условия работы также достигли государственных позиций, на которых это было бы невозможно десять лет назад, хорошим примером здесь послужит Центр экстренной помощи», - пояснил Киннас.

«В анкетах также отразилось, что компании намеренно продумывают работу вместе с сотрудниками. За последние годы ожидания работников в отношении рабочей среды сильно изменились», – добавляет Индрек Хяэль, член жюри и основатель Workland.