Cмотри, на каких предприятиях Эстонии можно работать дистанционно

В пятницу в Эстонии объявили 39 новых получателей знака удаленной работы. Признание получили, помимо остальных, Transferwise, Bolt, Нарвский колледж Тартуского университета и Департамент охраны памятников старины. Титул лучшего руководителя в качестве исключения был выдан дважды: этой награды удостоились Райн Лаане, глава Эстонского фонда медицинского страхования, и Лаури Кинкар, руководитель Messente Communications.
Уже третий год Ассоциация умной работы в сотрудничестве с Elisa и Ассоциацией управления персоналом PARE выдает знак отличия. В этом году вместе с 39 новыми получателями представлены уже 120 владельцев торговых марок, отмечает глава ассоциации Аве Лаас в пресс-сообщении.
«Соотношение времени и гибкости места работы в Эстонии постоянно увеличивается, что демонстрируют и исследования, и постоянный интерес к подаче заявок на участие в получении знака отличия».
Лаас отмечает, что практика в каждой компании очень разная. «Отрадно видеть, что с каждым годом все больше и больше людей делают это более продуманно: созданы общие договоренности о процессе работы, разработаны подходящие технические инструменты и каналы».
По словам Кайи Теемяги, члена жюри и отдела кадров Elisa, особого признания заслуживают кандидаты, которые в этом году выдвинули руководителя или даже нескольких поименно. "Их было более половины. Это показывает, что удаленная работа все чаще воспринимается как часть управления", - сказала Теемяги
Однако глава Эстонской ассоциации управления персоналом Кярт Киннас подчеркнул, что изобилие и разнообразие компаний, претендующих на этот знак, ясно показывает, что удаленный способ работы более естественен для предприятий. Среди компаний были представители государственного сектора, частные компании, а также неправительственные организации. «Гибкие условия работы также достигли государственных позиций, на которых это было бы невозможно десять лет назад, хорошим примером здесь послужит Центр экстренной помощи», - пояснил Киннас.
«В анкетах также отразилось, что компании намеренно продумывают работу вместе с сотрудниками. За последние годы ожидания работников в отношении рабочей среды сильно изменились», – добавляет Индрек Хяэль, член жюри и основатель Workland.
В 2019 году знак получили следующие предприятия:
AgileWorks AS, All Media Digital Ltd, Bolt (ранее Taxify), Эстонская геологическая служба, Эстонский фонд медицинского страхования, Эстонская ассоциация инвалидов, Elektrilevi OÜ, Эстонское отделение Gjensidige, GoTravel AS, Центр экстренной помощи, Центр экологических инвестиций, Customer Support Ltd, Leego Hansson OÜ, Lincona Konsult AS, Messente Communications OÜ, Milrem LCM Ltd, MRPeasy OÜ, Совет по национальному наследию, Норвежско-Эстонская торговая палата, PCC Project AS, Proact Estonia AS, Profia Arvestuse OÜ, Recruitment Estonia OÜ (CVO Recruitment & Simplika), Управление государственной информационной системы, RL Accounting OÜ, Saue Production OÜ, Scoro Software OÜ, Severitas OÜ, SimplBooks OÜ, Академия общественной безопасности, Департамент социального страхования, SpeakSmart OÜ, Таллиннский медицинский колледж, Tammiste Personalibüroo OÜ, Отдел регистрации и регистрации земельного суда Тартуского округа, Нарвский колледж Тартуского университета, Эстонский филиал Transferwise Ltd, Vaimo OÜ, Вируский уездный суд.