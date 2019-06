Cмотри, на каких предприятиях Эстонии можно работать дистанционно

В 2019 году знак получили следующие предприятия:

AgileWorks AS, All Media Digital Ltd, Bolt (ранее Taxify), Эстонская геологическая служба, Эстонский фонд медицинского страхования, Эстонская ассоциация инвалидов, Elektrilevi OÜ, Эстонское отделение Gjensidige, GoTravel AS, Центр экстренной помощи, Центр экологических инвестиций, Customer Support Ltd, Leego Hansson OÜ, Lincona Konsult AS, Messente Communications OÜ, Milrem LCM Ltd, MRPeasy OÜ, Совет по национальному наследию, Норвежско-Эстонская торговая палата, PCC Project AS, Proact Estonia AS, Profia Arvestuse OÜ, Recruitment Estonia OÜ (CVO Recruitment & Simplika), Управление государственной информационной системы, RL Accounting OÜ, Saue Production OÜ, Scoro Software OÜ, Severitas OÜ, SimplBooks OÜ, Академия общественной безопасности, Департамент социального страхования, SpeakSmart OÜ, Таллиннский медицинский колледж, Tammiste Personalibüroo OÜ, Отдел регистрации и регистрации земельного суда Тартуского округа, Нарвский колледж Тартуского университета, Эстонский филиал Transferwise Ltd, Vaimo OÜ, Вируский уездный суд.