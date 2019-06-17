Эдит Сепп: Эстония должна заплатить миллионы евро за съемки фильма Нолана

При Эстонском институте кинематографии существует программа Film Estonia, которая позволяет в случае съемок таких крупномасштабных фильмов как "Tenet" покрывать съемочной группе 30% произведенных в Эстонии расходов, передает Rus.ERR.

По словам Сепп, она подала заявку в государственный резерв, но не знает, когда будет принято решение.

"Поскольку это бизнес-соглашение, я не могу разглашать его детали", - пояснила Сепп и добавила, что съемочная группа Нолана потратит в Таллинне более десяти миллионов, но меньше ста миллионов евро.

"Не все будет возвращено в виде прямых налогов, но большая часть вернется через косвенные налоги, то есть через плату за гостиницы, общественное питание, расходы транспортных фирм и этот расчет занимает полгода", - объяснила Сепп.

В начале месяца министр культуры Тынис Лукас на пресс-конференции правительства сказал, что кинопроект Нолана должен оставить в Эстонии 16 миллионов евро. Из этой суммы свою часть должны получить различные партнеры: местная продюсерская фирма Allfilm, транспортные и строительные компании, которые создадут необходимую для съемок среду, студенты Балтийской школы кино и медиа, 1200 человек массовки. А также дополнительный доход тем, кто будет снабжать продовольствием, и отелям.