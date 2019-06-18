В субботу жителей Эстонии ждет сокращенный рабочий день

Праздник победы под Вынну в Эстонии выпадает в этом году на воскресенье, 23 июня, а перед государственными праздниками рабочий день всех работников должен быть короче на три часа. Часы, отработанные в государственный праздник, должны быть оплачены работнику в двойном размере.
Как напомнила BNS Трудовая инспекция, сокращенный рабочий день является обязательным в предшествующие праздникам реальные рабочие дни, то есть 22 июня. Сокращение рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, работник с неполным рабочим временем, который обычно работает всего три часа в день, в предшествующий государственному празднику день не должен приходить на работу.
Если экономическая деятельность работодателя не позволяет сокращать рабочий день, то с работником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день.
Если работник согласен, то оставшиеся несокращенными в предшествующий праздникам рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законодательством в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или в случае договоренности деньгами в 1,5-кратном размере. У работающих на основании суммированного рабочего времени работников сверхурочные выясняются в конце учетного периода и компенсируются таким же образом – в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или по договоренности деньгами.
Если работник не согласен работать полный рабочий день, предшествующий государственному празднику, работодатель не имеет права принуждать его к этому.
Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за проработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойную заработную плату.
В ситуации, когда смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, следует компенсировать выполненные в государственный праздник часы. Оставшиеся рабочие часы оплачиваются в обычном порядке. За рабочие часы одной смены, которые выпадают на предшествующий или следующий государственному празднику день, дополнительную плату платить не нужно.
Рабочий день сокращается накануне Нового года, годовщины Эстонской Республики, Праздника победы и сочельника.