Оборотная сторона зарплат в конвертах: строитель не смог вернуть недополученные 1500 евро

Департамент признал, что постоянные проверки, конечно, подтверждают, что ситуация с выплатой зарплат в конвертах улучшается, но живых примеров связанных с ними проблем по-прежнему хватает.

Например, работодатель не заплатил зарплату на три месяца и компенсацию за неиспользованный отпуск. Строитель обратился в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, где добился победы, но по значительно меньшей сумме, чем надеялся. По договору строитель получал 900 евро брутто, но в действительности он получал на 500 евро больше, которые выплачивали наличными.