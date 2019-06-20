Чт, 20.06.2019
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  • Оборотная сторона зарплат в конвертах: строитель не смог вернуть недополученные 1500 евро

Оборотная сторона зарплат в конвертах: строитель не смог вернуть недополученные 1500 евро

Зарплата в конверте

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Налогово-таможенный департамент привел пример проблемы, связанной с получением зарплат в конвертах, когда строитель не получил компенсацию в размере 1500 евро, поскольку Комиссия по рассмотрению трудовых споров не учитывает деньги, выплаченные наличными, пишет Postimees.

Департамент признал, что постоянные проверки, конечно, подтверждают, что ситуация с выплатой зарплат в конвертах улучшается, но живых примеров связанных с ними проблем по-прежнему хватает.

Например, работодатель не заплатил зарплату на три месяца и компенсацию за неиспользованный отпуск. Строитель обратился в Комиссию по рассмотрению трудовых споров, где добился победы, но по значительно меньшей сумме, чем надеялся. По договору строитель получал 900 евро брутто, но в действительности он получал на 500 евро больше, которые выплачивали наличными.

«Поскольку строитель не смог доказать факт получения зарплаты наличными, Комиссия по рассмотрению трудовых споров исходила из указанной в трудовом договоре суммы и удовлетворила требование на сумму в 2700 евро. Зарплату, которую недоплатили наличными, и компенсацию за неиспользованный отпуск при взыскании не учили», - рассказали работники Налогово-таможенного департамента на своей странице в социальной сети.

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