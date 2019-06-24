Жестокое убийство в таллиннском ночном клубе: фигуранты дела настаивают на своем оправдании

Адвокат Стена Круузимяги просит Госсуд отменить решение Таллиннского окружного суда от 29 апреля и вынести новый, оправдательный приговор. В качестве альтернативы он предлагает направить дело на пересмотр в суд второй инстанции, передает rus.err.ee.

Схожую по содержанию кассацию представил и защитник Эрика Круузиямги, который также настаивает на оправдании своего клиента.

По состоянию на 24 июня Государственный суд не занял позицию по представленным кассационным жалобам.