Жестокое убийство в таллиннском ночном клубе: фигуранты дела настаивают на своем оправдании

Признанные судами первых двух инстанций виновными по делу о убийстве двух человек в столичном ночном клубе "Посейдон" братья Эрик и Стен Круузимяги ходатайствуют об оправдании в Государственном суде.
Адвокат Стена Круузимяги просит Госсуд отменить решение Таллиннского окружного суда от 29 апреля и вынести новый, оправдательный приговор. В качестве альтернативы он предлагает направить дело на пересмотр в суд второй инстанции, передает rus.err.ee.
Схожую по содержанию кассацию представил и защитник Эрика Круузиямги, который также настаивает на оправдании своего клиента.
По состоянию на 24 июня Государственный суд не занял позицию по представленным кассационным жалобам.
Напомним, что в феврале этого года Харьюский уездный суд приговорил к длительному тюремному заключению обвиняемых в двойном убийстве, совершенном в январе 2017 года в Таллинне в ночном клубе «Посейдон». Эрик Круусимяги приговорен к 20 годам тюремного заключения, Стен Круусимяги - к 15 годам.