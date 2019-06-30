Галерея: в центре Таллинна продолжаются съемки голливудского фильма

Вчера к съемкам привлекли также мощную технику, в том числе съемку вел и поднятый в воздух вертолет.

Ограничения движения на Пярнуском шоссе действуют до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59). Ограничения распространятся на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди.

В течение всего периода обеспечено движение общественного транспорта, однако возможны временные ограничения продолжительностью не более 15 минут.