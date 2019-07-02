Эстонец в Кремниевой долине: нанимать программистов даже в Великобритании дешевле, чем в Эстонии

Технический директор американской компании по разработке программного обеспечения Twilio эстонец Отт Кауквер говорит, что Эстония пока является не самым выгодным местом для найма топ-специалистов мирового уровня, пишет Äripäev.
По словам Кауквера, из-за высоких налоговых обязанностей работодателя нанимать рабочую силу выгоднее, к примеру, в Испании и Великобритании.
"При одной и той же зарплате расходы в Эстонии значительно выше, чем в случае с тем же работником, но в Великобритании. В определенных границах эта формула просто начинает работать в пользу других стран", - сказал Отт Кауквер.
Топ-менеджер Twilio отмечает, что ставка социального налога в Эстонии выше, чем в Великобритании.