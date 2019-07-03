Пропавших нашли мертвыми спустя четыре дня: полиция завершила расследование убийства

21 февраля в 16.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире в Пикакюла в Пайде нашли мертвыми проживавших там вместе 35-летнего и 63-летнего мужчин, у последнего были следы насильственной смерти, пишет Järva Teataja.

Глава Пайдеского отделения полиции Маргус Тоомсалу сказал тогда, что собранные на месте происшествия доказательства указывают на то, что смерти мужчин предшествовал конфликт между ними. «В квартире найден труп 63-летнего мужчины с колото-резаными ранами и труп 35-летнего мужчины, у которого не обнаружено внешних признаков насильственной смерти», - рассказал Тоомсалу.

По словам прокурора Мерике Лугна, расследование подтвердило первоначальную версию, что с произошедшим не связан ни один посторонний человек. «Мужчину постарше убил 35-летний, который после этого принял смертельную дозу лекарственных препаратов», - уточнила она.

По словам Рейнхольд, уголовное дело было завершено из-за обстоятельства, исключающего производство, поскольку никому не предъявлено ни подозрение, ни обвинение. Постановление вступит в силу на следующей неделе.