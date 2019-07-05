Засекреченная фирма Signaal резко увеличила свою прибыль

В конце мая Postimees писал о том, как занимающаяся нанесение разметки на дорогах и улицах, установкой дорожных знаков и систем светофоров, фирма Signaal стала одной из самых засекреченных предприятий в Эстонии. Ее реальный собственник в те или иные моменты прятался за спинами адвокатов в Швейцарии и на Кипре. Последняя смена собственников Signaal произошла полгода назад, когда предприятие принял голландский юрист Томас Карстен Бёте. Это изменение произошло ровно за месяц до того, как в Эстонии вступила в силу поправка к закону, требующая от всех предприятий раскрытия реальных получателей доходов.

Несмотря на то, что никто реального собственника фирмы не знает, Signaal выигрывает тендер за тендером. Она была успешна и в прошлом экономическом году. Доходы от продаж выросли на 30,2 процента, достигнув 6,6 миллиона евро. Прибыль сделала еще более внушительный прыжок, увеличившись на 54,8 процента до 681 887 евро.

Большая часть продаж, то есть 2,3 миллиона евро пришлась на установку светофоров и других ITS-систем, а также на их обслуживание. 2,1 миллиона евро заработали на производстве знаков организации движения, их установке и обслуживании.