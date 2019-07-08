Фото: оставленный на ночь заряжаться телефон загорелся и прожег пол

Надавно Rus.Postimees уже писал о 11-летнем мальчике из Великобритании, который оставил на ночь свой планшет заряжаться на кровати. В итоге аккумулятор нагрелся и прожег постельное белье и матрас до пружин. Однако в Salva Kindlustus утверждают, что такие случаи не единичные, и фирме приходилось сталкиваться с подобным и в Эстонии.

«Недавно в Salva был случай, когда оставленный заряжаться мобильный телефон, аккумулятор которого оказался с дефектом, загорелся и сильно повредил ламинат, на котором он лежал. Сумма причиненного ущерба составила более 2000 евро, – говорит руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustuse Альвер Кивирюут. – Если бы рядом находились легковоспламеняемые материалы, как бумага или одежда, то последствия могли бы быть намного более серьезными. Помимо пламени, опасность для здоровья могут представлять и ядовитый угарный газ».

ФОТО: Erakogu

ФОТО: Erakogu

Кивирюут подчеркивает, что пришедший в негодность телефон, прожженные матрац или пол – это не так страшно. Гораздо важнее здоровье человека или безопасность всего здания, которые могут оказаться в опасности при случаях возгорания.

Электроприборы не рекомендуется оставлять заряжаться на ночь или на долгое время без присмотра. Не стоит оставлять телефон и на постели. Следует позаботиться о том, чтобы устройство лежало на трудновоспламеняемой поверхности – камне, стекле, бетоне и т.д.