Вопрос читателя: что такое – заболевание, вызванное работой?

«Я много лет работал трактористом, из-за состояния здоровья семейный врач направил меня на диагностику профзаболеваний в Центр профзаболеваний и гигиены труда при Северо-Эстонской региональной больнице. Мне диагностировали заболевание, вызванное работой, а не профзаболеванием. Что это такое?» - спросил читатель у Трудовой инспекции.
Отвечает Яника Рыымус, ведущий трудовой инспектор группы гигиены труда:
«Понятие профзаболевания приведено в Постановлении о перечне профзаболеваний нр. 66 § 1, на основании которого профзаболеванием считается заболеванием, если оно указано во второй-четвертой статьях постановления, или если фактор риска трудовой среды, указанный в пятой-шестой статьях постановления, взвали у человека заболевание. Проще говоря, профзаболевание – это заболевание, спровоцированное фактором риска трудовой среды. Заболевание, вызванное работой, не приведено в перечне профзаболеваний.
В случае профзаболевания, врач по гигиене труда составляет извещение о выявлении профзаболевания, в котором указывает диагнозы (за исключением извещения, отправляемого работодателю), факторы риска, вызвавшие профзаболевание, работодателя, работа у которого повлияла на возникновение профзаболевания, а также пожелания о дальнейшей организации труда. Врач по гигиене труда отправляет извещения работнику, работодателю и в Трудовую инспекцию.
Профзаболевание изучает работодатель и, при необходимости, Трудовая инспекция, в ходе этого выясняются обстоятельства возникновения профзаболевания, причины и способы, при помощи которых в будущем можно было бы избежать возникновения подобных профзаболеваний. О заболевании, вызванном работой, врач по гигиене труда сообщает только Трудовой инспекции. Для лучшей организации профилактической деятельности работник сам должен поставить работодателя в известность о выявлении заболевания, вызванного работой.
В случае профзаболевания у работника есть право на получение компенсации, которого нет в случае заболевания, вызванного работой, поскольку в отличие от профзаболевания от болезни, вызванной работой можно вылечиться».