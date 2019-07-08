Вопрос читателя: что такое – заболевание, вызванное работой?

Отвечает Яника Рыымус, ведущий трудовой инспектор группы гигиены труда:

«Понятие профзаболевания приведено в Постановлении о перечне профзаболеваний нр. 66 § 1, на основании которого профзаболеванием считается заболеванием, если оно указано во второй-четвертой статьях постановления, или если фактор риска трудовой среды, указанный в пятой-шестой статьях постановления, взвали у человека заболевание. Проще говоря, профзаболевание – это заболевание, спровоцированное фактором риска трудовой среды. Заболевание, вызванное работой, не приведено в перечне профзаболеваний.

В случае профзаболевания, врач по гигиене труда составляет извещение о выявлении профзаболевания, в котором указывает диагнозы (за исключением извещения, отправляемого работодателю), факторы риска, вызвавшие профзаболевание, работодателя, работа у которого повлияла на возникновение профзаболевания, а также пожелания о дальнейшей организации труда. Врач по гигиене труда отправляет извещения работнику, работодателю и в Трудовую инспекцию.

Профзаболевание изучает работодатель и, при необходимости, Трудовая инспекция, в ходе этого выясняются обстоятельства возникновения профзаболевания, причины и способы, при помощи которых в будущем можно было бы избежать возникновения подобных профзаболеваний. О заболевании, вызванном работой, врач по гигиене труда сообщает только Трудовой инспекции. Для лучшей организации профилактической деятельности работник сам должен поставить работодателя в известность о выявлении заболевания, вызванного работой.