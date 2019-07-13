Необычно, но эффективно: как защитить растения от ночных заморозков

Лето в этом году странное, и в выходные дни ночная температура может существенно понизиться. Поэтому растения нуждаются в эффективной защите, и портал Kodustiil предлагает воспользоваться одним очень простым советом.
Конечно, существует специальный укрывной материал, которым прикрывают грядки и клумбы, а горшечные растения нужно занести в теплые помещения. Об этом знают все садоводы. Но есть, как пишет Gardening KnowHow, один гораздо менее известный и очень эффективный прием: холодный полив растений.
Люди привыкли считать, что перед ночными заморозками растения вообще не следует поливать, потому что холодно и мокро хуже, чем холодно и сухо. На самом деле, напротив, растение, растущее в правильно политой почве, лучше себя чувствует в холодную погоду, потому что влажная почва дольше остается теплой, чем сухая.
Это означает, что во влажной почве растение накапливает больше тепла и становится более морозоустойчивым.
Самые смелые даже заходят так далеко, что смачивают все растение: защитный слой льда на растении не дает ему погибнуть во время ночных минусовых температур. При этом важно намочить растение полностью, потому что местами нанесенная влага принесет растению больше вреда, чем пользы.