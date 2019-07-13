Необычно, но эффективно: как защитить растения от ночных заморозков

Конечно, существует специальный укрывной материал, которым прикрывают грядки и клумбы, а горшечные растения нужно занести в теплые помещения. Об этом знают все садоводы. Но есть, как пишет Gardening KnowHow, один гораздо менее известный и очень эффективный прием: холодный полив растений.

Люди привыкли считать, что перед ночными заморозками растения вообще не следует поливать, потому что холодно и мокро хуже, чем холодно и сухо. На самом деле, напротив, растение, растущее в правильно политой почве, лучше себя чувствует в холодную погоду, потому что влажная почва дольше остается теплой, чем сухая.

Это означает, что во влажной почве растение накапливает больше тепла и становится более морозоустойчивым.