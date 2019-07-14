Суббота на дорогах Эстонии: 23 пьяных водителя, четыре тяжелых ДТП, двое пешеходов под колесами машин

В субботу, 13 июня, в 03.17 в Таллинне на Пярнуском шоссе 47-летний мужчина на Toyota Corolla сбил переходившего в неположенном месте 30-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 10.16 в Пярну на улице Айя 41-летний мужчина на Audi A6 сдавал назад и наехал на 65-летнюю женщину. Она была доставлена в Пярнускую больницу.

В 14.30 в Ярвамаа в волости Тюри в Кабала на 17-м км шоссе Тюри-Аркма 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на мопеде Kymco выехал со второстепенной дороги и врезался в двигавшийся по главной дороге грузовик Scania R420. 58-летний водитель грузовика не пострадал, водитель мопеда был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу (подробности аварии смотрите здесь).