На Таллиннском бизнес-форуме расскажут, на что стоит сделать ставку

Одной из самых главных болевых точек на сегодняшний день является острейший дефицит кадров. Свыше десяти тысяч свободных рабочих мест в Эстонии, 60% из которых находятся в Таллинне, – таковы данные Департамента статистики, опубликованные весной текущего года. Предприниматели вынуждены повышать работникам заработную плату, что неизбежно упирается в налоговое бремя. Как результат – перевод бизнеса в другое государство или сокращение производства.

На что же стоит делать ставку – на обучение персонала, эффективное управление, привлечение иностранной рабочей силы? Или ключ к решению проблем – более широкое использование искусственного интеллекта, замена персонала цифровыми информационными системами, автоматизация производства и робототехника?

Ответить на эти вопросы постараются ведущие специалисты из разных учреждений и предприятий. Участники форума узнают о современных методах подбора персонала с помощью Кассы по безработице; своим опытом привлечения иностранных специалистов, а также инвестициями в технологии поделится и представитель одной из крупнейших эстонских компаний.

Помимо внутригосударственных налогов на рабочую силу, над предпринимателями довлеют правила налогообложения, установленные директивами Европейского союза. В частности, в ближайшее время ожидаются поистине революционные изменения, касающиеся вопросов налоговой оптимизации.

Об этом и многом другом и пойдет речь на форуме.

В конце мероприятия по традиции участников ожидает живой и интересный обмен мнениями между известными предпринимателями, каждый из которых выразит свою точку зрения на нынешние проблемы бизнес-среды.

Приходите на наш форум, задайте свои вопросы, выразите свое личное мнение – только в процессе совместных обсуждений можно найти пути к решению проблем.