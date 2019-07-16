Вт, 16.07.2019
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  • Чтобы студенты прекратили брать липовые справки у врачей, министерство изменило закон

Чтобы студенты прекратили брать липовые справки у врачей, министерство изменило закон

Студенты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ирина Токарева

В Министерстве образования и науки надеются, что решить проблему получения здоровыми студентами академических отпусков по медицинским показаниям поможет новый Закон о высшем образовании, который вступит в силу 1 сентября, пишет rus.err.ee.

"Но 1 сентября этого года вступит в силу новый Закон о высшем образовании, который, среди прочего, сделает условия для академического отпуска более гибкими, а высшие учебные заведения могут позволить студентам принимать участие в учебной работе и во время академического отпуска. Это означает, что если у студента есть проблемы с выполнением учебной нагрузки, то он может устранить свои долги и во время пребывания во взятом по собственному желанию академическом отпуске. Это должно уменьшить искушение получать академический отпуск по состоянию здоровья без реальных проблем со здоровьем", - сказали в Министерстве образования и науки.

Ранее Rus.Postimees писал о том, что Эстонское общество семейных врачей обратилось в Министерство социальных дел и Министерство образования по вопросу огромного количества липовых справок для студентов.  

Семейные врачи обеспокоены тем, что в последние годы значительно увеличилось число людей, которые обращаются к врачам за официальной справкой, хотя у них нет проблем со здоровьем. Несмотря на предлагаемый практически всеми высшими учебными заведениями академический отпуск по собственному желанию, неоднократно к семейным врачам были направлены студенты за получением «медицинской справки» от семейного врача, что серьезно ставит под сомнение целесообразность такого вида академического отпуска. Однако отказ выдать справку создает ненужный конфликт в отношениях между врачом и пациентом.

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