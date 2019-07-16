Чтобы студенты прекратили брать липовые справки у врачей, министерство изменило закон

"Но 1 сентября этого года вступит в силу новый Закон о высшем образовании, который, среди прочего, сделает условия для академического отпуска более гибкими, а высшие учебные заведения могут позволить студентам принимать участие в учебной работе и во время академического отпуска. Это означает, что если у студента есть проблемы с выполнением учебной нагрузки, то он может устранить свои долги и во время пребывания во взятом по собственному желанию академическом отпуске. Это должно уменьшить искушение получать академический отпуск по состоянию здоровья без реальных проблем со здоровьем", - сказали в Министерстве образования и науки.