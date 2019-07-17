Работодатели: мошенничества с иностранной рабочей силой не являются главной проблемой Эстонии

По оценке Центрального союза работодателей, рынок рабочей силы должен быть честным и прозрачным, но мошенничества с иностранной рабочей силой мало распространены, а предложенные МВД изменения могут увеличить административное бремя предпринимателей.
Центральный союз считает крайне важным честный и прозрачный рынок рабочей силы, сказал глава союза Арто Аас. «Нам тоже не нравятся налоговые мошенничества и нелегальная рабочая сила, препятствующие свободной конкуренции. В то же время, в Эстонии слабо распространены мошенничества с иностранной рабочей силой и они не являются главной проблемой местного рынка труда», - сказал он.
По словам Ааса, новый законопроект МВД, направленный против мошенничеств, требует более основательной оценки влияния, чтобы можно было сказать, выиграют ли от него честные эстонские предприниматели и в какой мере.
«На первый взгляд, действительно создается впечатление, что административное бремя и ответственность работодателей скорее увеличатся, хотя ввозить иностранных специалистов уже достаточно бюрократический и продолжительный процесс. В то же время для государства продлеваются сроки ведения производства и увеличатся права», - отметил он.
По словам Ааса, он бы предпочел, чтобы правительство предложило варианты снижения кризиса в сфере рабочей силы и сокращения бессмысленной бюрократии для государства, работодателей и работников.
«В Эстонии существует крайне сильная нехватка рабочей силы, которая препятствует развитию нашей экономики. В долгосрочной перспективе демографическое положение Эстонии также требует дополнительных рабочих рук. Подобную потребность в специалистах и талантах испытывают по всей Европе», - отметил он.
Таким образом, по словам Ааса, Эстонии следует поступать мудро, чтобы удерживаться в международной конкуренции и быть привлекательнее соседей в качестве места работы. «Неразумные регуляции и ограничения и нетолерантное отношение к работникам из других стран сдерживает развитие нашего предпринимательства и снижает налоговые доходы государства», - сказал Аас.
«Нам безусловно внушает тревогу то, что у очередного законопроекта отсутствует намерение о разработке, а мнения следует представить за крайне короткий срок, в середине лета. Нарушение хороших традиций законотворчества стало правилом, а не исключением. Но обещали совсем другое», - добавил он.
МВД направило на согласование поправки к законодательству, ориентированные против злоупотребления регуляциями работы в Эстонии.
С помощью поправок планируется расширить круг обязательств компаний, использующих иностранную рабочую силу, возлагать бремя доказывания обратного и продлить срок регистрации краткосрочной работы с 10 до 15 рабочих дней, сообщило министерство.
По плану, поправки к закону вступят в силу 15 декабря, а изменения в постановлении главы МВД, касающиеся продления срока делопроизводства, 1 сентября 2019 года.