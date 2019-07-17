Таинственно пропавший на Карибских островах эстонец до сих пор не найден

Об этом BNS сообщила пресс-служба Центральной криминальной полиции, отметив, что эстонская полиция направила целый ряд запросов в органы охраны правопорядка стран региона Карибского моря, однако никакой новой информации о судьбе яхтсмена пока не поступало.

Ассоциация Seven Seas Cruising в конце июня сообщила в социальных сетях, что эстонский яхтсмен Андреас Сипсакас пропал вблизи Ямайки, писал Postimees.

Министерство иностранных дел тогда же подтвердило, что им известно об исчезновении гражданина Эстонии, но отказалось более подробно комментировать этот случай.

По данным ассоциации, 11 июня Сипсакас сбросил с яхты Salacia два радиобуя для определения места бедствия. Это произошло по пути из Ямайки в Колумбию. На борту была четырехместная спасательная лодка, а эстонец был достаточно оснащен для кругосветных путешествий. Со здоровьем Андреаса было все в порядке.

Последняя остановка Сипсакаса, о которой точно известно, произошла в порту города Негрил на Ямайке. Первый радиосигнал о бедствии поступил 11 июня в 4.52, а второй - в 5.40.