Крики учителей о помощи снова остались без ответа

«Я не представляю ситуации, при которой руководитель школы мог бы признать свои ошибки, собрать сотрудников и сказать, мол, начнем с чистого листа», - сказала Тимаков.

Тимаков считает, что такого рода коррупцию, когда учителей заставляют ставить высший балл детям и племяннику директора, общественность должна осудить: «В любом случае в подобных ситуациях хотелось бы надеяться на объективность учителей, что они не поддадутся давлению. В то же время, я понимаю, что речь может идти о единственно возможном рабочем месте, что уклад жизни не позволяет людям переехать и поэтому с происходящим мирятся».

Еще факт из вчерашней публикации: если обработка учителей не приносит плодов, директор заставляет их увольняться, сводя их нагрузку к нулю. Такой способ принуждения к увольнению, по словам Тимаков, обычен: «Об использовании такого метода мы слышали и раньше. Директора школы или учителя не так-то просто уволить: это предполагает серьезные нарушения».

Подобные махинации позволяет совершать Закон об основной школе и гимназии. Все в руках директора: он определяет нагрузку и зарплату учителя. Если захочет, то посреди учебного года уменьшит нагрузку, а значит, и зарплату. И все законно.

По следам опубликованного в СМИ министерство расследования не начнет. «Газетная публикация для этого - не самая правильная точка отправления. Мы можем инициировать расследование только на основании обращения людей, - сказала советник по связям с общественностью Елена Земскова. – Министерство не может прямо вмешиваться в дела школы, и при поступлении жалобы мы не пишем директору тут же. Это невозможно из-за системы иерархии». Если кто-то обратится в министерство в связи с конфликтом из области трудовых отношений, его направят в Трудовую инспекцию. Трудовыми отношениями занимается собственник школы, в данном случае - волость Канепи.

Волостной старейшина Пирет Раммуль сказала, что этот вопрос планируется обсудить на сегодняшнем заседании управы: «Новых фактов для нас в этой статье не было. Мы уже разбирались в этой проблеме и будем разбираться еще».

По «разбирались» старейшина подразумевает общение с учителями, руководством школы и родителями. Но учитель Кайди Валли-Мяги, которая обращалась с описаниями притеснений на работе в волость, министерство и - в итоге - в СМИ, говорит, что с ней никто из волости не связывался. На прошлой неделе она лишь получила ответ от волости: «Мы занимались вашей проблемой несколько месяцев. На сегодняшний день мы достигли понимания, что в этом случае должна разбираться Комиссия по рассмотрению трудовых споров».

«Я очень хорошо понимаю Кайди. Если ее притесняют, это ужасно. Конечно, я хочу, чтобы проблема была решена, но и школа должна продолжать работу. А для дальнейшей ее работы нужны все работники», - сказала Раммуль.

Для обсуждения написанного в газете попечительский совет гимназии соберется на экстренной заседание в следующий вторник. Член совета Рийна Реэст сказала, что ни одни учитель к ним не обращался: «В попечительский совет входят два учителя, остальные – это родители и представитель волости. Мы не знаем, что в действительности происходит в школе». По ее словам, совет уже раньше задавал директору вопросы по поводу смены учителей. Ответ всегда был одним и тем же: директор Ильви Суйслепп объясняла, что это происходит или из-за их увольнения по собственному желанию, или в связи с организацией обязательного конкурса на замещение вакантной должности, на которой работал человек без соответствующей квалификации по срочному договору, заключенному на год.

Руки попечительского совета, по словам Реэсти, связаны: «Мы не можем ни на что влиять, можем только высказывать мнение. Но, по закону, наше мнение не является обязательным для исполнения. Единственная надежда - что местное самоуправление как-то отреагирует».

Волостная старейшина Раммуль сказала, что в случае применения радикальных методов (освобождение директора от занимаемой должности – ред.), нужно быть уверенными, что они обоснованы.