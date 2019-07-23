Вт, 23.07.2019
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Застреленные туристы, обугленный труп и пропавшие подростки: канадская полиция расследует запутанное дело

Austraaliast pärit Lucas Fowler (23) ja USAst pärit Chynna Deese (24).

ФОТО: NSW POLICE HANDOUT / EPA / Scanpix

Канадская полиция расследует возможную связь между тремя подозрительными смертями и исчезновением двух молодых людей. Преступления произошли в течение пары дней на  одном из отдаленных канадских шоссе, сообщает Би-Би-Си.

Представители королевской конной полиции Канады сообщили на пресс-конференции, что двойное убийство австралийца Лукаса Фаулера (23) и американки Чинны Диз (24) может быть связано с исчезновением двух канадских подростков и обнаружением неопознанного мертвого тела в 470 км от шоссе.

Тела двух застреленных путешественников-иностранцев были обнаружены на прошлой неделе. Молодую пару туристов нашли застреленными возле их фургона на обочине шоссе. Полиция начала расследование.

Полиция Канады обнародовала фоторобот потенциального подозреваемого.

ФОТО: Darryl Dyck / AP / Scanpix

Инцидент произошел на севере Британской Колумбии. Местная полиция начала расследование, но отмечает, что в деле  очень много вопросов. Очевидцы сообщают, что пара сделала вынужденную остановку из-за неисправности своего автомобиля. К паре подошел мужчина, фоторобот которого смогли составить по описанию очевидцев. В полиции уточняют, что незнакомца не подозревают в убийстве, а разыскивают как свидетеля. 

На опознание тел туристов у полиции ушло три дня. Теперь из Австралии в Канаду прибыл отец Фаулера. Мужчина - офицер полиции и примет участие в расследовании убийства сына.

Обуглившийся труп и автокараван найдены у озера, а тела застреленных туристов - у горячих источников.

ФОТО: Google Maps

Полиция не исключает, что убийство пары туристов как-то связано с пропавшими в пятницу тинейджерами. 19-летний Кэм МакЛеод и 18-летний Брайер Шмегельски до сих пор числятся пропавшими без вести. Принадлежавший им автокараван был найден сгоревшим на берегу озера, примерно в 500 километрах от места, где нашли тела Фаулера и Диз.

Канадская полиция составила рисунок, как мог выглядеть сгоревший мужчина.

ФОТО: DARRYL DYCK / The Canadian Press/PA Images / Scanpix

Неподалеку от автокаравана было найдено также обуглившееся тело. Полиции не удалось опознать труп, но, судя по всему, речь идет о мужчине 50-60 лет.

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