Застреленные туристы, обугленный труп и пропавшие подростки: канадская полиция расследует запутанное дело

Канадская полиция расследует возможную связь между тремя подозрительными смертями и исчезновением двух молодых людей. Преступления произошли в течение пары дней на одном из отдаленных канадских шоссе, сообщает Би-Би-Си.
Представители королевской конной полиции Канады сообщили на пресс-конференции, что двойное убийство австралийца Лукаса Фаулера (23) и американки Чинны Диз (24) может быть связано с исчезновением двух канадских подростков и обнаружением неопознанного мертвого тела в 470 км от шоссе.
Тела двух застреленных путешественников-иностранцев были обнаружены на прошлой неделе. Молодую пару туристов нашли застреленными возле их фургона на обочине шоссе. Полиция начала расследование.
Инцидент произошел на севере Британской Колумбии. Местная полиция начала расследование, но отмечает, что в деле очень много вопросов. Очевидцы сообщают, что пара сделала вынужденную остановку из-за неисправности своего автомобиля. К паре подошел мужчина, фоторобот которого смогли составить по описанию очевидцев. В полиции уточняют, что незнакомца не подозревают в убийстве, а разыскивают как свидетеля.
На опознание тел туристов у полиции ушло три дня. Теперь из Австралии в Канаду прибыл отец Фаулера. Мужчина - офицер полиции и примет участие в расследовании убийства сына.
Полиция не исключает, что убийство пары туристов как-то связано с пропавшими в пятницу тинейджерами. 19-летний Кэм МакЛеод и 18-летний Брайер Шмегельски до сих пор числятся пропавшими без вести. Принадлежавший им автокараван был найден сгоревшим на берегу озера, примерно в 500 километрах от места, где нашли тела Фаулера и Диз.
Неподалеку от автокаравана было найдено также обуглившееся тело. Полиции не удалось опознать труп, но, судя по всему, речь идет о мужчине 50-60 лет.