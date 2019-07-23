Застреленные туристы, обугленный труп и пропавшие подростки: канадская полиция расследует запутанное дело

Представители королевской конной полиции Канады сообщили на пресс-конференции, что двойное убийство австралийца Лукаса Фаулера (23) и американки Чинны Диз (24) может быть связано с исчезновением двух канадских подростков и обнаружением неопознанного мертвого тела в 470 км от шоссе.

Тела двух застреленных путешественников-иностранцев были обнаружены на прошлой неделе. Молодую пару туристов нашли застреленными возле их фургона на обочине шоссе. Полиция начала расследование.

Полиция Канады обнародовала фоторобот потенциального подозреваемого. ФОТО: Darryl Dyck / AP / Scanpix

Инцидент произошел на севере Британской Колумбии. Местная полиция начала расследование, но отмечает, что в деле очень много вопросов. Очевидцы сообщают, что пара сделала вынужденную остановку из-за неисправности своего автомобиля. К паре подошел мужчина, фоторобот которого смогли составить по описанию очевидцев. В полиции уточняют, что незнакомца не подозревают в убийстве, а разыскивают как свидетеля.

На опознание тел туристов у полиции ушло три дня. Теперь из Австралии в Канаду прибыл отец Фаулера. Мужчина - офицер полиции и примет участие в расследовании убийства сына.

Обуглившийся труп и автокараван найдены у озера, а тела застреленных туристов - у горячих источников. ФОТО: Google Maps

Полиция не исключает, что убийство пары туристов как-то связано с пропавшими в пятницу тинейджерами. 19-летний Кэм МакЛеод и 18-летний Брайер Шмегельски до сих пор числятся пропавшими без вести. Принадлежавший им автокараван был найден сгоревшим на берегу озера, примерно в 500 километрах от места, где нашли тела Фаулера и Диз.

Канадская полиция составила рисунок, как мог выглядеть сгоревший мужчина. ФОТО: DARRYL DYCK / The Canadian Press/PA Images / Scanpix