Неожиданная подробность аварии с автобусом: Центр тревоги рассказал об очевидце, бросившемся на помощь

18 июля в Харьюмаа полный автобус врезался в припаркованный у обочины грузовик, пострадали 26 человек, у четверых - тяжелые травмы.

«Случай привлек внимание общественности, однако без внимания остался тот факт, что в быстром и своевременном прибытии помощи определяющую роль сыграл свидетель, который позвонил по номеру 112», - написал Центр тревоги на своей странице в Facebook. Логист-организатор спасательных работ Марет Коммер благодарна свидетелю, которая остановился и позвонил в Центр тревоги.

«Низкий поклон и уважение этому заботливому человеку. Он сумел остаться спокойным в чрезвычайной ситуации, а также с впечатляющей компетентностью оценить произошедшее и описать обстановку. Могу подтвердить, что он был моими глазами на месте происшествия», - сказала Коммер.

«Эту историю делает еще более незаурядной то, что позвонивший в Центр тревоги человек помогал пострадавшим на месте происшествия», - рассказал центр.