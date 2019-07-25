Люди с особыми потребностями по-прежнему испытывают сложности при использовании социального транспорта

«Сразу же после выхода статьи были видны первые результаты. Водитель, который до этого перевозил меня, не фиксируя инвалидное кресло, первым делом пристегнул кресло надлежащим образом», - порадовалась передвигающаяся по городу на инвалидном кресле Хелен Бокманн.

Она пользуется услугами социального транспорта последние пятнадцать лет, пишет Postimees.

К сожалению, недолго она наслаждалась переменами. «На прошлой неделе ехала с водителем, который разместил в автобусе два инвалидных кресла. В автобусе всего два ремня, но для безопасного передвижения кресло нужно зафиксировать в четырех местах», - сказала она.

Если кресло не зафиксировать, человеку с особыми потребностями придется держаться за подлокотники соседних сидений. По этой причине Бокманн уже падала во время одной из поездок на социальном транспорте.

Вице-мэр встретится с руководством предприятия

Когда Бокманн поинтересовалась у водителя, почему он не пристегнул кресло по всем правилам, то услышала в ответ, что он зафиксировал кресло одним ремнем сзади, а от падения вперед ее спасет находящееся перед ней сиденье. «Так я врежусь ногами в сиденье, что причинит мне боль. Находившийся за мной пассажир и вовсе не был пристегнут. Он был сопровождающим и пытался придерживать второе инвалидное кресло руками», - сообщила Бокманн.

По мнению женщины, ситуация с данным видом транспорта по сути не изменилась. По ее словам, она каждый день переживает за свою жизнь, когда садится на автобус.

По словам руководителя оказывающего услугу соцтранспорта предприятия AS Termaki Autopargi Тийта Пярна, речь шла о новом водителе, который не удосужился попросить дополнительные ремни безопасности. «У нас полно ремней для пристегивания инвалидных кресел», - заявил Пярн.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина сказала, что осуждает сложившуюся ситуацию, а транспортировка пассажиров должна быть безопасной. В письменном ответе Бешкина пообещала провести беседу с руководством автобусного предприятия. Вице-мэр постарается выяснить, по какой причине не выполняются условия договора.

Проверки продолжатся

В понедельник сотрудники Департамента шоссейных дорог, Департамента полиции и погранохраны, а также Эстонского союза людей с ограниченными возможностями провели рейд в автобусах AS Termaki Autopargi.

В ходе проверок убедились, что необходимые ремни безопасности в автобусах имеются. В будущем в ходе проверок выяснят, насколько правильно используются ремни безопасности.

Ранее глава автобусного предприятия Прийт Пярн заявил Postimees, что главная проблема заключается в том, что пассажиры сами не пристегивают кресло ремнями. Но впредь предприятие обещает следить за этим.

По словам Пярна, теперь водители пристегивают кресло по диагонали — спереди и сзади. Также в автобусах появятся дополнительные ремни, которыми будут пристегивать пассажира. Для мотивации водителей руководство AS Termaki Autopargi обещает премировать соблюдающих требования сотрудников.

Оперативный дежурный Центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев сообщил, что полиция заключила с автобусным предприятием соглашение, что как сейчас, так и в будущем все пассажиры будут пристегиваться ремнями безопасности.

«В автобусах есть все необходимое, чтобы выполнить данное требование. Для водителей провели инструктаж. Если пассажир по какой-то причине не позволяет его пристегнуть, то водитель не имеет права начинать поездку», - сказал Коренев.

В ходе проверок чиновники убедятся в выполнении установленных требований.